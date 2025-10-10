Prima pagină » Actualitate » Un nou cutremur zbuciumă Filipine. Replica a avut o magnitudine de 6,9

Un nou cutremur zbuciumă Filipine. Replica a avut o magnitudine de 6,9

10 oct. 2025, 15:33, Actualitate
Un nou cutremur zbuciumă Filipine. Replica a avut o magnitudine de 6,9

Seismologii filipinezi raportează vineri un nou cutremur în largul mării, cu o magnitudine preliminară de 6,9, în aceeași regiune sudică, potrivit Associated Press.

Un prim cutremur a avut magnitudinea de 7,4 și a lovit vineri regiunea Mindanao din Filipine, potrivit Centrului European-Mediteranean pentru Seismologie (EMSC). Seismul a avut loc la o adâncime de 58 km.

Inițial, EMSC estimase magnitudinea la 7,2, iar Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – la 6,8.

Sistemul de Avertizare pentru Tsunami al SUA a emis o alertă, precizând că valuri periculoase de tsunami sunt posibile pentru coastele aflate la până la 300 km de epicentru.

Filipine – epicentrul cutremurelor

Cutremurul puternic a avut loc la două săptămâni după ce Filipinele au înregistrat cel mai grav cutremur în mai mult de un deceniu, cu 72 de persoane ucise pe insula Cebu. Acesta a avut o magnitudine de 6,9 ​​și a lovit tot în largul mării.

Filipinele se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului și înregistrează peste 800 de cutremure în fiecare an. Centrul Seismologic European-Mediteranean a estimat magnitudinea cutremurului la 7,4 și adâncimea acestuia la 58 de kilometri.

