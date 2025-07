Un om de afaceri din Teleorman a fost trimis în judecată de DNA cu acord de recunoaștere. Ce pedeapsă ar putea primi bărbatul

DNA anunță că a trimis în judecată un om de afaceri cu acord de recunoaștere. Este vorba de un bărbat care derula proiecte cu bani europeni.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupției au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului S.R.L., administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (30 acte materiale) și

– fals în înscrisuri sub semnătură private, în formă continuată (1724 acte materiale)”, se arată într-un comunicat transmis de DNA.

Potrivit sursei citate, inculpatul ar fi folosit mii de înscrisuri falsificate.

„În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În contextul derulării a două proiecte ce aveau ca obiect organizarea de cursuri și stagii de ucenicie pentru șomerii din regiunile mai puțin dezvoltate finanțate din fonduri europene, inculpatul S.R.L., în calitate de reprezentant a două societăți comerciale, ar fi încheiat, în mod fictiv, mai multe contracte de ucenicie cu diverse persoane fizice, cu o situație financiară precară, care ar fi îndeplinit condițiile legale (șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată, angajat care a încheiat contract de ucenicie, etc), ceea ce i-ar fi permis să obțină, în mod fraudulos, pentru fiecare angajat, suma de 2.250 lei lunar de la bugetul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.), bani care erau decontați ulterior din fonduri europene alocate Programului Operațional Capital Uman”, se arată în comunicatul DNA.

Ar fi obținut, pe nedrept, subvenții de aproape un milion de lei

Sursa citată mai arată că înscrisurile aferente contractelor de ucenicie încheiate (tabele nominale, foi colective de prezență, state de plată și rapoarte de monitorizare privind activitatea prestată, întocmite și depuse lunar pentru fiecare ucenic), ar fi fost falsificate prin atestarea în conținutul înscrisurilor a unor date fictive cu privire la faptul că ucenicii au fost prezenți la locul de muncă, au desfășurat activitate în cadrul societății, au participat la cursurile de formare profesională.

„Concret, din probele administrate a reieșit că, în perioada ianuarie 2018-noiembrie 2021, în calitatea menționată, în mai multe situații, inculpatul S.R.L. ar fi folosit un număr de 1724 înscrisuri falsificate (tabele nominale, foi colective de prezență, state de plată și rapoarte de monitorizare privind activitatea prestată), privind angajarea și pregătirea teoretică a unui număr de 30 ucenici în cadrul a două programe finanțate din fonduri europene, documente pe care le-a depus la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Teleorman, obținând astfel, pe nedrept, subvenții în valoare totală de 926 641 lei din bugetul general al UE și bugetul de stat, sumă ce reprezintă prejudiciu reținut în cauză.

Inculpatul a „acceptat” pedeapsa

Înscrisurile respective ar fi fost falsificate de inculpatul S.R.L. prin semnarea și ștampilarea acestora, atestând în mod nereal că un număr de 30 ucenici cu care încheiase contracte de ucenicie, au fost prezenți la locul de muncă, au desfășurat activitate în cadrul societății, au participat la cursurile de formare profesională”, spun procurorii.

Potrivit acestora, în prezența avocatului, inculpatul S.R.L. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, precum și cu interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpatul a declarat expres că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 60 zile.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a constituit parte civilă.

În cursul urmăririi penale, inculpatul S.R.L. a achitat suma de 726.641 lei din valoarea prejudiciului reținut.

„În vederea recuperării întregului prejudiciu, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului. Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției privindu-l pe inculpatul S.R.L. au fost înaintate la Tribunalul Teleorman”, se mai arată în comunicatul DNA.