Ce pensie va avea Mitică Dragomir dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar

Mitică Dragomir este unul dintre beneficiarii de pensie care depăşeşte pragul minim la care nu se aplică CASS. Alături de acesta sunt şi alte milioane de pensionari care se consideră discriminaţi au un motiv să se bucure, când va intra în vigoare ultima decizie a premierului Ilie Bolojan.

Una dintre măsurile premierului, aplicată de la 1 ianuarie 2027, este şi eliminarea obligativităţii CASS de 10% pensiilor ce depăşesc 3.000 de lei, ba chiar este posibil ca pragul să fie majorat la 4.000 de lei. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole.

De asemenea, şi CCR va decide dacă achitarea CASS la pensiile mai mari de 3.000 de lei respectă Constituția, miza fiind de 1 miliard de euro. Începând cu 1 ianuarie 2027, CASS-ul pentru aceste pensii va fi eliminat și va reveni indexarea punctului de pensie, scriu cei de la prosport.ro.

Tot ministrul Muncii a mai anunţat că se va relua indexarea punctului de pensie, înghețată în perioada 2025-2026. În plus, se vor acorda sume compensatorii pentru 2.8 milioane de pensionari cu venituri mici.

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal este beneficiarul unei pensii de peste 5.000 de euro, însă nu este foarte sigur că statul român îi va acorda sumele restante care i se cuvin de pe urma faptului că a fost parlamentar în două mandate, mai scriu cei de la prosport.ro.

