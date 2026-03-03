Calcul complet. Cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. Cât trimite lunar acasă, în Nepal

Numărul livratorilor străini care lucrează în România a crescut constant în ultimii ani. De altfel, se observă faptul că, în marile orașe, muncitorii din Nepal au ajuns să reprezinte una dintre cele mai vizibile comunități. Am făcut calculul complet și vă putem spune cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026.

Iată și câți bani trimite lunar acasă, în Nepal.

Venitul brut: între 7.300 și 11.000 de lei pe lună

În primul rând, trebuie spus că acum, în 2026, veniturile acestor lucrători variază semnificativ în funcție de numărul de ore muncite, comenzile efectuate și costurile suportate lunar.

Dacă ne referim la marile platforme de „food delivery”, precum Glovo, Wolt și Bolt Food, venitul brut al unui livrator nepalez este compus din mai multe surse. Tariful de bază și plata în funcție de distanță îi aduc, în medie, între 5.500 și 7.500 de lei lunar, în funcție de volumul de comenzi. Calculat la fiecare oră petrecută în aplicație, asta înseamnă cam 15-22 lei/oră.

La acești bani se adaugă bonusurile acordate pentru vreme nefavorabilă sau pentru orele de vârf, undeva între 1.000 și 2.000 de lei pe lună. În medie, bonusul acesta ajunge la 3-5 lei pentru fiecare comandă livrată.

Și bacșișurile contribuie la venitul total, iar aici vorbim de sume cuprinse între 800 și 1.500 de lei lunar.

Astfel, în total, un livrator nepalez câștigă în România, în medie, între 7.300 și 11.000 de lei pe lună, venit care variază, așa cum am arătat, în funcție de program și implicare.

Cât cheltuie un livrator nepalez

Totuși, din această sumă trebuie să scădem taxele și cheltuielile curente.

În cazul taxele datorate statului român, dacă vorbim de un contract cu carte de muncă sau convenții, atunci acestea sunt undeva între 1.200 și 1.500 de lei lunar. Aici trebuie spus că multe firme înregistrează contractele pe salariul minim sau part-time, restul sumelor fiind acordate sub formă de bonusuri de performanță, totul pentru optimizarea costurilor fiscale.

Comisionul perceput de fiecare firmă din zona de „servicii – livrări” variază între 300 și 800 de lei pe lună, reprezentând aproximativ 3%-10% din încasări.

Mai departe. Dacă livratorul nepalez nu are propriul lui vehicul, el poate închiria o bicicletă electrică sau a un scuter pentru 400-800 de lei/lună, la care se pot adăuga eventuale cheltuieli de mentenanță.

Apoi, urmează costurile de cazare. Mulți lucrători nepalezi locuiesc în așa-numitele „worker houses” puse la dispoziție de angajatori. Chiria pentru un loc într-o cameră comună variază între 500 și 900 de lei pe lună, cu utilitățile incluse.

Calcul net: cu cât rămâne în mână un livrator

După ce scădem toate taxele și cheltuielilor, observăm că venitul net al unui livrator diferă de la o platformă la alta și în funcție de numărul de ore lucrate.

Astfel, la Glovo, muncitorul din Nepal rămâne, în medie, cu aproximativ 5.300 de lei lună de lună. Dacă își prelungește programul de lucru, venitul poate ajunge la 7.800 de lei.

La Wolt, în schimb, câștigul net este estimat la circa 4.800 de lei, pentru un program standard, dar poate urca la aproximativ 6.800 de lei pentru cei care lucrează peste 12 ore zilnic.

În cazul Bolt Food, venitul net mediu este de aproximativ 5.000 de lei pentru full-time (7.200 de lei pentru un program prelungit).

Datele statisticeaferente primelor două luni din 2026 arată că un livrator trimite în medie între 3.500 și 5.500 de lei lunar familiei din Nepal. Diferența de bani înseamnă cheltuieli de subzistență în România: hrană, transport sau rambursarea unor datorii contractate pentru a putea veni la muncă în străinătate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate

Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie

Locul neașteptat în care au fost duse la lucreze câteva TINERE din Nepal. „Ne-au primit cu brațele deschise”