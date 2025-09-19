Prima pagină » Actualitate » Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 10:46, Actualitate
Penitenciarul Botoșani a inițiat un program, prin care agenții economici se pot folosi de munca deținuților. Potrivit reprezentanților instituției, un astfel de proiect contribuie la integrarea socială după ispășirea pedepsei, iar patronii beneficiază de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare.

Penitenciarul Botoșani derulează un proiect care îi ajută pe deținuți să învețe o meserie și, în același timp, diminuează riscul ca aceștia să recidiveze, odată ce sunt eliberați. Programul găsește o soluție și pentru criza de angajați din mediul privat, întrucât le oferă celor aflați după gratii șansa de a munci și de a câștiga bani pe durata detenției.

Penitenciarul a încheiat contracte cu agenții economici și astfel pot angaja deținuți. Instituția pune la dispoziție și programe de școlarizare, alfabetizare și cursurile de calificare, astfel încât foștii infractori să își poată găsi un loc de muncă, după ispășirea pedepsei.

„Studiile de specialitate arată că dintre cei care muncesc pe timpul detenției sunt și cei care au cel mai scăzut risc de a reveni în penitenciar din cauza sentimentului de inadaptare la rigorile societății”, a precizat comisarul Anna Maria Rotariu, de la Penitenciarul Botoșani.

11 deținuți au zugrăvit pereții unui centru pentru persoane cu dizabilități

Pe pagina de social-media a penitenciarului Botoșani există imagini din programul de integrare socială, care îi înfățișează pe deținuți în timp ce zugrăvesc pereții Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Daniel””.

„Într-o lume în care zidurile despart, ele pot totuși uni. Au demonstrat-o 11 deținuți care au transformat pereții CIAPAD Sfântul Daniel Leorda, cândva lipsiți de culoare și simpli, într-o expoziție de culori și speranță.
Cu pensule în loc de gratii și vopsea în loc de trecut, au creat nu doar o pictură, ci o punte între două lumi. Pentru câteva ore nu au fost doar deținuți, ci au fost artiști și prieteni”, au transmis reprezentanții închisorii pe pagina de Facebook.

„Filozofia noastră este că un om care muncește, devine mai responsabil”

Ideea unei colaborări cu agenții economici pentru s-a născut din intenția conducerii penitenciarului de a găsi soluții pentru integrarea foștilor pușcăriași în societate pentru prevenirea de noi infracțiuni. Fără să fie ajutați dincolo de porțile închisorii, mulți deținuți revin în mediul din care au plecat și care a favorizat de multe ori comiterea infracțiunilor.

„Filozofia noastră este că un om care muncește, fie remunerat, fie în regim de voluntariat, își schimbă optica față de viață și de valorile societății, devenind mai responsabil atât față de propria persoană și de viitorul care se așterne în fața sa în momentul în care pășește dincolo de poarta penitenciarului, apropiindu-și conduita de aceea a omului care se întoarce în comunitate ca prieten, vecin, soț, sau de ce nu, tată, pe care să ni-l dorim sau măcar să îl putem accepta ca fiind parte a comunității”, a declarat comisarul Ana Maria Rotariu pentru Adevărul.ro.

Cât poate câștiga un deținut care muncește în penitenciar

Un deținut poate câștiga, în medie, 26 lei pe oră, la care se adaugă TVA. Firmele care solicită forță de muncă de la Penitenciar plătesc 4160 de lei pe lună pentru fiecare deținut. Din această sumă, 60% este oprită de Penitenciar iar 40% revine deținutului. Din cei 60% reținuți de penitenciar, 10% sunt păstrați într-un cont separat al fiecărui deținut și predați acestuia la liberare.

