Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!

Moment jenant în Parlament. Un deputat PNL a uitat că are microfonul deschis și a scăpat o înjurătură. Incidentul s-a petrecut chiar înainte de dezbaterile din plenul reunit privind bugetul de stat pentru anul viitor.

În centrul acestui incident s-a aflat deputatul PNL Bogdan Ionel Ovidiu, surprins în timp ce folosea un limbaj nepotrivit în timp ce era în tribuna Parlamentului,

Un deputat PNL a uitat că are microfonul deschis și i-a scăpat o înjurătură

Deputatul își începuse discursul pe marginea proiectului privind plafoane fiscal-bugetare, unde sublinia evoluțiile pozitive din buget.

„Doamna președinte, stimați colegi, proiectul de lege conține multe evoluții pozitive. Avem un calendar precis de reducere a deficitului bugetar, o diminuare progresivă a unor cheltuieli concomitent cu majorarea ponderii investițiilor publice în PIB și mutarea centrului de greutate al creșterii economice pe investiții și exporturi. Cu toate acestea, îmi doresc ca astăzi să am un discurs mai puțin tehnic pe marginea proiectului de lege pentru adoptarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026. Aș vrea să vă aduc aminte contextul în care a fost adoptată legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010…”, a spus Bogdan Ionel Ovidiu.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero (PSD), care prezida ședința, l-a întrerupt pentru a corecta tema intervenției.

„Este cu responsabilitatea fiscală acest proiect de lege. Dvs faceți referire la următorul punct pe care încă nu l-am dezbătut”, i-a atras atenția Intotero.

La scurt timp de la acel moment, pe fundal s-a auzit vocea deputatului liberal: „P**a mea!”

