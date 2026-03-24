Un pod care face legătura între două județe s-a prăbușit. Circulația a fost complet închisă

Podul situat pe drumul comunal DC 33A, care făcea legătura dintre Ariușd, județul Covasna, și Bod, județul Brașov, s-a surpat complet, iar circulația în zonă este imposibilă. Incidentul s-a petrecut marți, 24 martie.

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a informat că structura podului este grav afectată, iar accesul pentru autovehicule și pietoni este strict interzis, relatează News.ro.

Un pod care face legătura între judeţele Covasna şi Braşov s-a prăbușit

Autoritățile au informat administratorul drumului despre incident și urmează să se instituie restricții oficiale de circulație, dar și securizarea perimetrului și montarea indicatoarelor de interzicere a accesului.

Polițiștii recomandă șoferilor să respecte semnalizarea instalată și să nu ignore barierele montate, măsurile fiind necesare pentru siguranța publică.

Ca rută alternativă, șoferii pot folosi DJ 103, pe traseul Araci–Bod.

