Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a fot deschis recent, se prăbușește în râul Zumuzu, ridicând un nor imens de praf.

Autoritățile au confirmat că prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 16:00, afectând în principal podul de acces și o parte a platformei drumului. Nu au fost raportate victime.

Poliția din orașul Maerkang a închis podul lung de 758 de metri, pentru tot traficul luni după-amiază, după ce au apărut crăpături pe versanții și drumurile din apropiere și s-au observat modificări ale terenului unui munte, a anunțat guvernul local.

Se înțelege că pe 10 noiembrie, în timpul unei patrule de rutină, personalul a descoperit fisuri semnificative pe suprafața drumului și în pantă la borna kilometrică K381+030M pe malul drept al podului.

Marți după-amiază, condițiile de pe versantul muntelui s-au înrăutățit, declanșând alunecări de teren, ceea ce a dus la prăbușirea podului de acces și a platformei drumului, a adăugat acesta.

Construcția podului s-a încheiat la începutul acestui an, potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare de antreprenorul Sichuan Road & Bridge Group.

Ma’erkang Online a relatat că prăbușirea a fost cauzată de deformarea exacerbată a munților și de o alunecare de teren. În prezent, departamentele relevante desfășoară o anchetă cuprinzătoare pentru a verifica cauza prăbușirii, iar experții s-au deplasat rapid la fața locului pentru a supraveghea situația.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene

Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”