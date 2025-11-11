Prima pagină » Știri externe » Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare

Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare

11 nov. 2025, 17:25, Știri externe

Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a fot deschis recent, se prăbușește în râul Zumuzu, ridicând un nor imens de praf.

Autoritățile au confirmat că prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 16:00, afectând în principal podul de acces și o parte a platformei drumului. Nu au fost raportate victime.

Poliția din orașul Maerkang a închis podul lung de 758 de metri, pentru tot traficul luni după-amiază, după ce au apărut crăpături pe versanții și drumurile din apropiere și s-au observat modificări ale terenului unui munte, a anunțat guvernul local.

Se înțelege că pe 10 noiembrie, în timpul unei patrule de rutină, personalul a descoperit fisuri semnificative pe suprafața drumului și în pantă la borna kilometrică K381+030M pe malul drept al podului.

Marți după-amiază, condițiile de pe versantul muntelui s-au înrăutățit, declanșând alunecări de teren, ceea ce a dus la prăbușirea podului de acces și a platformei drumului, a adăugat acesta.

Construcția podului s-a încheiat la începutul acestui an, potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare de antreprenorul Sichuan Road & Bridge Group.

Ma’erkang Online a relatat că prăbușirea a fost cauzată de deformarea exacerbată a munților și de o alunecare de teren. În prezent, departamentele relevante desfășoară o anchetă cuprinzătoare pentru a verifica cauza prăbușirii, iar experții s-au deplasat rapid la fața locului pentru a supraveghea situația.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene

Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”

Citește și

EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
EXTERNE Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
17:27
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
EXTERNE Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni
17:08
Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni
EXTERNE Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
16:44
Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
EVENIMENT Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul
17:24
Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul