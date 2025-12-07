Prima pagină » Actualitate » O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie

O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie

07 dec. 2025, 12:00, Actualitate
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie

Trenurile au fost oprite în Marea Britanie, după ce, pe rețelele sociale, a apărut o fotografie care arăta avarii majore la un pod, în urma unui cutremur. S-a constatat, apoi, că aceasta a fost generată de inteligența artificială (AI).

Acest incident a pornit după un cutremur resimțit miercuri seară în Lancashire și în sudul zonei Lake District, din nord-vestul Angliei. Pe rețelele sociale a fost distribuită o fotografie, la puțin timp de la seism, ce părea să surprindă avarii grave la podul Carlisle din Lancaster: balustrade rupte, moloz sub structură și un crater în asphalt, scrie BBC.

Cu toate că construcția era, în realitate, complet intactă, Network Rail, operatorul rețelei feroviare din Marea Britanie, a suspendat circulația ca măsură de precauție, iar zeci de trenuri au suferit întârzieri, unele ajungând să fie afectate chiar și până în Scoția.

Network Rail a spus că linia feroviară a fost redeschisă complet după câteva ore și i-a îndemnat pe oameni să „se gândească la impactul serios pe care îl pot aveaînainte de a crea sau de a distribui imagini false.

Perturbările cauzate de crearea și distribuirea unor imagini sau videoclipuri trucate provoacă întârzieri complet inutile pentru pasageri, la costul contribuabililor. Adaugă presiune pe echipele noastre din teren, care muncesc extrem de mult pentru a menține rețeaua feroviară în funcțiune”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Totodată, un număr de 32 de servicii, chiar și trenuri de pasageri și marfare, au fost întârziate din cauza acestui fals. Unele trenuri au fost oprite sau încetinite direct în timpul verificării liniilor, însă multe dintre acestea au fost întârziate întrucât trenurile anterioare se aflau încă pe traseul lor.

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a spus a fost informatădespre situație, însă nu există o anchetă în desfășurare privind incidentul.

Autorul recomandă:

Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI

 

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
12:24
Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
ACTUALITATE Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
11:33
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
HOROSCOP Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
11:00
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
LIVE 🚨 Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 10% din bucureșteni au venit la urne până la ora 12. Anul trecut, prezența ajunsese la 13,45%
10:55
🚨 Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 10% din bucureșteni au venit la urne până la ora 12. Anul trecut, prezența ajunsese la 13,45%
Mediafax
Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor, prin oraș, dând buzna și la nunți sau alte petreceri
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de ra
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Iată cum căsătoria te poate feri de obezitate!
SPORT Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”
12:21
Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”
POLITICĂ Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
12:02
Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
METEO Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00
11:51
Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00
SPORT FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”
11:43
FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”
EXTERNE Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia
11:10
Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța
10:53
Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța

Cele mai noi