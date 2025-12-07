O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie

Trenurile au fost oprite în Marea Britanie, după ce, pe rețelele sociale, a apărut o fotografie care arăta avarii majore la un pod, în urma unui cutremur. S-a constatat, apoi, că aceasta a fost generată de inteligența artificială (AI).

Acest incident a pornit după un cutremur resimțit miercuri seară în Lancashire și în sudul zonei Lake District, din nord-vestul Angliei. Pe rețelele sociale a fost distribuită o fotografie, la puțin timp de la seism, ce părea să surprindă avarii grave la podul Carlisle din Lancaster: balustrade rupte, moloz sub structură și un crater în asphalt, scrie BBC.

Cu toate că construcția era, în realitate, complet intactă, Network Rail, operatorul rețelei feroviare din Marea Britanie, a suspendat circulația ca măsură de precauție, iar zeci de trenuri au suferit întârzieri, unele ajungând să fie afectate chiar și până în Scoția.

Network Rail a spus că linia feroviară a fost redeschisă complet după câteva ore și i-a îndemnat pe oameni să „se gândească la impactul serios pe care îl pot avea” înainte de a crea sau de a distribui imagini false.

„Perturbările cauzate de crearea și distribuirea unor imagini sau videoclipuri trucate provoacă întârzieri complet inutile pentru pasageri, la costul contribuabililor. Adaugă presiune pe echipele noastre din teren, care muncesc extrem de mult pentru a menține rețeaua feroviară în funcțiune”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Totodată, un număr de 32 de servicii, chiar și trenuri de pasageri și marfare, au fost întârziate din cauza acestui fals. Unele trenuri au fost oprite sau încetinite direct în timpul verificării liniilor, însă multe dintre acestea au fost întârziate întrucât trenurile anterioare se aflau încă pe traseul lor.

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a spus că a fost „informată” despre situație, însă nu există o anchetă în desfășurare privind incidentul.

Autorul recomandă:

Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI