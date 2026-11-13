Blocaj la Vama Siret. Sute de camioane așteaptă să intre în Ucraina. De ce s-au format cozi uriașe la frontieră

Aglomerație uriașă la Vama Siret, unde aproximativ 360 de camioane așteaptă, vineri, să iasă din România și să intre în Ucraina. Coloanele s-au format pe fondul intensificării transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă, dar și al ritmului redus în care autoritățile ucrainene preiau automarfarele.

”În Punctul de Trecere a Frontierei Siret se înregistrează în continuare timpi ridicați de așteptare pentru camioanele care se prezintă la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România. Poliția de Frontieră Română menține un dialog permanent cu autoritățile de frontieră ucrainene, fiind purtate discuții, prin canalele instituționale de cooperare, pentru identificarea unor soluții concrete care să permită creșterea capacității de preluare și procesare a automarfarelor pe teritoriul Ucrainei și, implicit, reducerea timpilor de așteptare pe partea română.

Precizăm că, în condiții normale, capacitatea medie de procesare a PTF Siret, pe sensul de ieșire din țară, este de aproximativ 250 de camioane în 12 ore, în timp ce, în prezent, autoritățile ucrainene preiau, în medie, 170–200 de camioane în același interval. Această diferență influențează direct ritmul de desfășurare a traficului și contribuie la menținerea coloanelor de automarfare pe teritoriul României”, a transmis Poliția de Frotieră.

Toate cele trei artere de control destinate automarfarelor sunt funcționale

Poliția de Frontieră Română precizează că sunt operaționalizate toate cele trei artere de control destinate automarfarelor, fiind utilizată capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere. Totodată, polițiștii de frontieră utilizează sistemele mobile E-DAC pentru efectuarea verificărilor inclusiv asupra camioanelor aflate în coloană, în vederea eficientizării activităților de control.

În paralel, Poliția de Frontieră Română colaborează permanent cu Poliția Rutieră pentru gestionarea fluxului de vehicule și prevenirea blocajelor pe căile de acces către punctul de trecere a frontierei.

”Prioritatea noastră este identificarea și aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea desfășurării traficului în condiții de siguranță. Facem apel la înțelegerea și răbdarea participanților la trafic și le recomandăm să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, să nu circule pe contrasens pentru a depăși coloana de camioane și să permită accesul vehiculelor de intervenție aflate în misiune”, a mai transmis sursa citată.