Mărturisire incendiară a ministrului Economiei. Președintele României a fost mințit de către Ilie Bolojan și șeful cancelariei Mihai Jurca, în cazul contractului încheiat cu Rheinmetall

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că negocierile cu firma germană Rheinmetall, în cadrul programului SAFE, s-au făcut într-un cerc restrâns, în discuții private, și că președintele Nicușor Dan nu a fost informat corect despre datele contractului. Zamfir i-a nominalizat pe fostul premier, Ilie Bolojan, și pe fostul șef al Cancelariei, Mihai Jurcă, drept persoanele care l-au dezinformat pe Nicușor Dan care este și șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la emisiunea Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul.

„Din declarațiile președintelui României, mie mi-a fost foarte clar că președintele a fost mințit de către domnul Jurcă și de către domnul Bolojan. N-am nicio îndoială. Faptul că tu își permiți să prezinți date false președintelui României, președintelui Consiliului Suprem de Apărare a Țării… pentru că toată discuția cu Rheinmetall, pentru că toată negocierea acestui contract cu Rheinmetall a fost făcută într-un cerc extrem de restrâns, au fost discuții private, n-a fost în niciun caz un angajament public”, a precizat, în exclusivitate la Gândul, ministrul Economiei, Daniel Zamfir.

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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că la niciunul dintre echipamentele comandate de la Rheinmetall nu se atinge pragul de 60% producție în România.

”Îl auzeam pe domnul Miruță că 60% din banii SAFE vor fi sume care vor intra în industria românească de apărare. Eu mă îndoiesc că o să fie 60%. Din ce am văzut în contractele astea pe care le avem acum, dacă o să ajungă la undeva la 40%, să fim bucuroși”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a mai spus că este interesat de modul în care statul român a negociat cu Rheinmetall. Întrebat dacă măcar pentru unul dintre echipamentele militare se atinge pragul de producție în România, Zamfir a negat.

”Din ce mi-au spus specialiștii din minister, nu. Nici măcar la celebrul tanc Linx, acolo e undeva la 35%, unde Linx-ul deja a început colaborarea cu Rheinmetall înainte de programul SAFE’‘, a precizat ministrul.

Ce este programul SAFE și cum a ajuns România să se împrumute de 16,68 miliarde de euro pentru apărare

SAFE (Security Action for Europe) este un program al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, prin acordarea de împrumuturi pentru achiziția de echipamente militare și dezvoltarea industriei de apărare. Programul a fost lansat în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari privind securitatea europeană. Adoptat oficial de Consiliul UE în mai 2025, SAFE pune la dispoziția statelor membre până la 150 de miliarde de euro, cu scopul de a stimula investițiile și achizițiile comune în domeniul apărării.

România are o finanțare de aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program, după Polonia. Planul de investiții cuprinde 35 de proiecte, care vizează atât achiziția de echipamente militare și dezvoltarea capacităților de apărare, cât și modernizarea infrastructurii strategice. O parte importantă a discuțiilor privind implementarea SAFE se concentrează asupra gradului în care aceste investiții vor susține efectiv industria românească și producția de echipamente militare pe teritoriul țării.