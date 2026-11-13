Prima pagină » Știri politice » Mărturisire incendiară a ministrului Economiei. Președintele României a fost mințit de către Ilie Bolojan și șeful cancelariei Mihai Jurca, în cazul contractului încheiat cu Rheinmetall

Mărturisire incendiară a ministrului Economiei. Președintele României a fost mințit de către Ilie Bolojan și șeful cancelariei Mihai Jurca, în cazul contractului încheiat cu Rheinmetall

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că negocierile cu firma germană Rheinmetall, în cadrul programului SAFE, s-au făcut într-un cerc restrâns, în discuții private, și că președintele Nicușor Dan nu a fost informat corect despre datele contractului. Zamfir i-a nominalizat pe fostul premier, Ilie Bolojan, și pe fostul șef al Cancelariei, Mihai Jurcă, drept persoanele care l-au dezinformat pe Nicușor Dan care este și șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la emisiunea Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul.

Din declarațiile președintelui României, mie mi-a fost foarte clar că președintele a fost mințit de către domnul Jurcă și de către domnul Bolojan. N-am nicio îndoială. Faptul că tu își permiți să prezinți date false președintelui României, președintelui Consiliului Suprem de Apărare a Țării… pentru că toată discuția cu Rheinmetall, pentru că toată negocierea acestui contract cu Rheinmetall a fost făcută într-un cerc extrem de restrâns, au fost discuții private, n-a fost în niciun caz un angajament public”, a precizat, în exclusivitate la Gândul, ministrul Economiei, Daniel Zamfir.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că la niciunul dintre echipamentele comandate de la Rheinmetall nu se atinge pragul de 60% producție în România.

”Îl auzeam pe domnul Miruță că 60% din banii SAFE vor fi sume care vor intra în industria românească de apărare. Eu mă îndoiesc că o să fie 60%. Din ce am văzut în contractele astea pe care le avem acum, dacă o să ajungă la undeva la 40%, să fim bucuroși”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a mai spus că este interesat de modul în care statul român a negociat cu Rheinmetall. Întrebat dacă măcar pentru unul dintre echipamentele militare se atinge pragul de producție în România, Zamfir a negat.

Din ce mi-au spus specialiștii din minister, nu. Nici măcar la celebrul tanc Linx, acolo e undeva la 35%, unde Linx-ul deja a început colaborarea cu Rheinmetall înainte de programul SAFE’‘, a precizat ministrul.

Ce este programul SAFE și cum a ajuns România să se împrumute de 16,68 miliarde de euro pentru apărare

SAFE (Security Action for Europe) este un program al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, prin acordarea de împrumuturi pentru achiziția de echipamente militare și dezvoltarea industriei de apărare. Programul a fost lansat în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari privind securitatea europeană. Adoptat oficial de Consiliul UE în mai 2025, SAFE pune la dispoziția statelor membre până la 150 de miliarde de euro, cu scopul de a stimula investițiile și achizițiile comune în domeniul apărării.

România are o finanțare de aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program, după Polonia. Planul de investiții cuprinde 35 de proiecte, care vizează atât achiziția de echipamente militare și dezvoltarea capacităților de apărare, cât și modernizarea infrastructurii strategice. O parte importantă a discuțiilor privind implementarea SAFE se concentrează asupra gradului în care aceste investiții vor susține efectiv industria românească și producția de echipamente militare pe teritoriul țării.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVITATECum și-au majorat indemnizațiile USR-riștii din Consiliile de Administrație, chiar în ziua în care era învestit noul guvern
14:53
Cum și-au majorat indemnizațiile USR-riștii din Consiliile de Administrație, chiar în ziua în care era învestit noul guvern
CONTROVERSĂ„Dacă nu mă arestau, sigur eram pe locul 1“. Fănel Bogos își sfidează competitorii și din pușcărie. Afaceristul trimis după gratii a intrat în Topul național al Firmelor
14:24
„Dacă nu mă arestau, sigur eram pe locul 1“. Fănel Bogos își sfidează competitorii și din pușcărie. Afaceristul trimis după gratii a intrat în Topul național al Firmelor
GALERIE FOTOLuca Niculescu, oaspetele Familiei Regale la Palatul Elisabeta. Premierul a luat dejunul cu Majestatea Sa Margareta
13:33
Luca Niculescu, oaspetele Familiei Regale la Palatul Elisabeta. Premierul a luat dejunul cu Majestatea Sa Margareta
REACȚIEMinistrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
13:14
Ministrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
NEWS ALERTPNL pune presiune pe Guvern înaintea protestului AUR pentru Călin Georgescu: „Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala în scena unor violențe de tipul celor din Franța, Italia sau Belgia”
13:14
PNL pune presiune pe Guvern înaintea protestului AUR pentru Călin Georgescu: „Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala în scena unor violențe de tipul celor din Franța, Italia sau Belgia”
FLASH NEWSGeorge Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
12:38
George Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
2 zodii devin mai puternice în perioada 13-27 noiembrie. Reușesc să-și atingă orice obiectiv
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum arăta o zi din viața lui Marcus Aurelius? De la trezirea înainte de răsărit până la conducerea unui imperiu (P)
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSJudecătorii Recorder se dezic de Nicușor Dan: „Nu e șeful meu”/”Nici al meu”
14:53
Judecătorii Recorder se dezic de Nicușor Dan: „Nu e șeful meu”/”Nici al meu”
INEDITNumele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
14:35
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
SĂNĂTATECNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
14:08
CNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
VIDEOUn porc a fost filmat cum se plimba liber pe lângă celebrul hotel de 5 stele, Marriott, din București
14:02
Un porc a fost filmat cum se plimba liber pe lângă celebrul hotel de 5 stele, Marriott, din București
MEDIUMotivul pentru care activiștii de la Greenpeace au scufundat în ocean o sculptură gigantică cu chipul unui celebru scriitor britanic și realizator de emisiuni despre natură
13:59
Motivul pentru care activiștii de la Greenpeace au scufundat în ocean o sculptură gigantică cu chipul unui celebru scriitor britanic și realizator de emisiuni despre natură
CINEMAPrețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”
13:41
Prețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe