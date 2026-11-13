Maia Sandu, discuții cu liderii europeni la Dublin despre aderarea R. Moldova la UE: „Rămânem un partener de încredere și un factor de stabilitate în estul Europei”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, vineri, un mesaj după participarea la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurate la Dublin, unde a discutat cu liderii europeni despre aderarea țării sale la Uniunea Europeană, consolidarea cooperării în domeniul securității și combaterea amenințărilor hibride ale Rusiei. „Rămânem un partener de încredere și un factor de stabilitate în estul Europei”, a subliniat Maia Sandu.

Maia Sandu a avut întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene și ai statelor partenere, în cadrul cărora au fost abordate următoarele etape ale procesului de aderare, întărirea rezilienței Republicii Moldova și rolul țării noastre în asigurarea stabilității regionale, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

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Unul dintre principalele evenimente ale summitului a fost masa rotundă dedicată securității și apărării europene, co-prezidată de Maia Sandu și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Discuțiile s-au concentrat asupra celor două forme de agresiune atribuite Federației Ruse: invazia militară pe scară largă a Ucrainei și războiul hibrid îndreptat împotriva statelor europene. Liderii au analizat necesitatea unui răspuns coordonat la amenințările care vizează procesele electorale, securitatea energetică și spațiul informațional.

În marja reuniunii, președinta Republicii Moldova a participat la o întrevedere multilaterală cu președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Irlandei, Micheál Martin, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

Maia Sandu: „Moldova are prieteni în Europa alături de care lucrăm umăr la umăr”

„La summitul Comunității Politice Europene, am promovat aderarea Moldovei la UE, oportunitățile de investiții și comerț și dezvoltarea conexiunilor energetice și de transport în regiune. Am discutat despre cum putem consolida parteneriatele de securitate și care sunt soluțiile la provocările comune.

Moldova are prieteni în Europa alături de care lucrăm umăr la umăr. Ei ne sprijină, iar noi rămânem un partener de încredere și un factor de stabilitate în estul Europei.

Mulțumesc Irlandei pentru găzduire și tuturor partenerilor care sunt alături de Moldova”, a transmis, vineri, Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.

Galerie foto: Facebook / Președinția Republicii Moldova