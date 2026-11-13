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PNL pune presiune pe Guvern înaintea protestului AUR pentru Călin Georgescu: „Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala în scena unor violențe de tipul celor din Franța, Italia sau Belgia”

PNL pune presiune pe Guvern înaintea protestului AUR pentru Călin Georgescu: „Extremiștii trebuie împiedicați să transforme Capitala în scena unor violențe de tipul celor din Franța, Italia sau Belgia”
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Partidul Național Liberal cere Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să ia măsuri pentru menținerea ordinii publice în București, înaintea manifestației anunțate de AUR și susținătorii lui Călin Georgescu pentru 14 noiembrie. Liberalii acuză Executivul de lipsă de reacție în fața unui protest neautorizat și avertizează asupra riscului de violențe și vandalism.

PNL: ”Facem direct răspunzători Guvernul PSD și liderii AUR de tulburările și vandalismele care ar putea rezulta dintr-un miting neautorizat”

„Guvernul PSD trebuie să iasă din complicitatea cu AUR și să prevină violențele de stradă”, transmite PNL într-un comunicat de presă publicat vineri, 13 noiembrie.

Liberalii susțin că Guvernul și liderii AUR vor fi responsabili pentru eventualele incidente care ar putea avea loc în timpul manifestației.

„Facem direct răspunzători Guvernul PSD și liderii AUR de tulburările și vandalismele care ar putea rezulta dintr-un miting neautorizat, în contextul încălcării legii și al absenței măsurilor care se impun pentru aplicarea ei”, se arată în comunicatul PNL.

Reprezentanții partidului avertizează că ”extremiștii” nu trebuie să transforme Capitala într-o scenă a violențelor publice, făcând referire la incidentele din ultimele săptămâni din Franța, Italia și Belgia.

PNL susține poziția primarului Ciprian Ciucu privind aplicarea legii

PNL precizează că libertatea de exprimare și dreptul la protest sunt garantate într-o societate democratică, însă acestea trebuie exercitate cu respectarea legii.

„Dacă o manifestație nu îndeplinește condițiile legale de organizare, autoritățile au obligația să acționeze în limitele competențelor lor și să prevină problemele”, transmit liberalii.

Protestul AUR, în aceeași zi cu meciul România – Polonia

Un alt motiv de îngrijorare invocat de liberali este suprapunerea manifestației cu meciul de fotbal România – Polonia și prezența în București a unor grupuri importante de suporteri.

PNL consideră că această situație impune măsuri suplimentare de prevenție, pentru a evita eventuale confruntări între participanții la protest și suporteri.

Această suprapunere impune măsuri suplimentare de prevenție, pentru a evita eventuale confruntări sau încercări de provocare a unor violențe”, se mai arată în comunicat.

PNL critică asocierea AUR cu formațiuni extremiste din străinătate

Liberalii critică și intenția AUR de a asocia manifestația cu reprezentanți ai unor formațiuni politice extremiste din străinătate.

„Acest lucru arată că AUR este împotriva românilor, tolerându-i pe cei care-i disprețuiesc și-i atacă pe români”, afirmă reprezentanții PNL.

La finalul comunicatului, liberalii susțin că Guvernul poartă responsabilitatea pentru menținerea ordinii publice și siguranța cetățenilor.

„România are nevoie de respectarea legii, nu de dezordine și haos, iar actuala guvernare răspunde integral pentru ordinea publică și siguranța cetățenilor”, transmit reprezentanții partidului.

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