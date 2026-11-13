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Raportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, reintroducerea serviciului militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității globale

Raportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, reintroducerea serviciului militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității globale
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Potrivit unui sondaj realizat în 11 țări europene în cadrul raportului GLOBSEC 2026, un număr neobișnuit de mare de români își doresc crearea unei armate europene. De asemenea, încrederea în Statele Unite este mult mai scăzută din cauza președinției lui Donald Trump.

82% dintre participanții români la sondaj susțin că Uniunea Europeană ar trebui să-și creeze propria armată europeană. Pe locul doi sunt lituanienii – 78%, urmați de francezi – 75%.  Din rândul germanilor, numai 69% cred că UE ar trebui să-și creeze propria armată.

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Europenii cred în continuare în NATO, dar percep SUA ca o amenințare

Respondenții nu cred că armata europeană ar trebui să înlocuiască NATO. Majoritatea propun să evolueze sub steagul alianței nord-atlantice. Chiar și  împreună cu SUA, Regatul Unit, Canada și Turcia, cu toate că încrederea în loialitatea americanilor față de Europa este zdruncinată de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

77% dintre cetățenii țărilor membre NATO declară că ar vota ca țara lor să rămână în alianță. Jumătate dintre respondenții din Germania, Franța și Marea Britanie consideră acum SUA o amenințare la adresa securității de când Trump a fost reales președinte.

Peste 50% dintre germani consideră actuala administrație prezidențială din SUA drept un pericol la adresa securității globale, ca urmare a instabilității create de implementarea noilor tarife vamale crescute, diminuarea ajutorului financiar acordat Ucrainei, escaladarea crizei din Orientul Mijlociu prin declanșarea războiului cu Iran și apropierea de Rusia în urma acordului energetic cu motorină.

Europenii vor armata obligatorie

74% dintre români spun că SUA încă sunt un partener de securitate fiabil pentru Europa. 55% își doresc o implicare mai mare a Americii în securitatea europeană, iar 84% susțin că apartenența la NATO protejează România de potențiale atacuri rusești.

64% dintre europeni susțin readucerea serviciului militar obligatoriu: 77% din francezi, 71% din bulgari, 70% din polonezi, 69% dintre români, 67% dintre britanici. Ungurii sunt printre europenii care se opun vehement, fiind numai 36% care susțin reintroducerea armatei obligatorii pentru toți cetățenii apți.

Părerea europenilor despre AI

În ce privește inteligența artificială, 68% dintre ucraineni consideră că ar putea contribuit mai mult la dezvoltare decât la distrugere. Sentimentul pozitiv asupra dezvoltării accelerate din domeniul AI este  împărtășit de țările est-europene precum Estonia, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania și România, în proporție de peste 50-60%.

83% dintre bulgari cred că AI va elimina mai multe locuri de muncă decât va crea, iar 67% dintre cehi cred că va aduce mai puțină stabilitate globală. Mai multe informații se pot găsi în documentul ce poate fi descărcat de aici:

GLOBSEC Trends 2026

Sursa Foto: Shutterstock

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