Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani

Una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost atacată cu ouă în timpul vizitei acestuia în Irlanda. Imaginile au fost publicate pe rețeaua de socializare X de jurnalistul Stephen Murphy, de la postul britanic de televiziune Sky News, citat de TASS.

Incidentul a avut loc joi, înainte de întrevederea liderului de la Kiev cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit postului irlandez de televiziune RTÉ, întâlnirea s-a desfășurat la aerodromul militar Casement din Baldonell, în apropiere de Dublin, unde Zelenski participa la summitul Comunității Politice Europene.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

În imaginile publicate se poate observa că unul dintre autoturismele care făceau parte din coloana oficială a liderului ucrainean, un Audi A8 (D5), a ajuns la destinație cu urme vizibile de murdărie pe caroserie, detaliu remarcat și de Stephen Murphy.

„Una dintre mașinile din coloana oficială a lui Zelenski a ajuns puțin murdară”, a scris jurnalistul.

One of the cars in Zelenskyy’s convoy arrived in a bit of a soiled state https://t.co/lkC4xxCssf — Stephen Murphy (@SMurphyTV) November 12, 2026

Murphy nu precizează cine anume ar fi putut arunca ouă în autoturism și nici în ce împrejurări s-a produs incidentul. De asemenea, jurnalistul nu specifică dacă președintele ucrainean se afla în vehiculul respectiv.

Sursa foto: Telegram / Volodimir Zelenski