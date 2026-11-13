Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani

Una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost atacată cu ouă în timpul vizitei acestuia în Irlanda. Imaginile au fost publicate pe rețeaua de socializare X de jurnalistul Stephen Murphy, de la postul britanic de televiziune Sky News, citat de TASS.
Incidentul a avut loc joi, înainte de întrevederea liderului de la Kiev cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit postului irlandez de televiziune RTÉ, întâlnirea s-a desfășurat la aerodromul militar Casement din Baldonell, în apropiere de Dublin, unde Zelenski participa la summitul Comunității Politice Europene.
În imaginile publicate se poate observa că unul dintre autoturismele care făceau parte din coloana oficială a liderului ucrainean, un Audi A8 (D5), a ajuns la destinație cu urme vizibile de murdărie pe caroserie, detaliu remarcat și de Stephen Murphy.
„Una dintre mașinile din coloana oficială a lui Zelenski a ajuns puțin murdară”, a scris jurnalistul.
One of the cars in Zelenskyy’s convoy arrived in a bit of a soiled state https://t.co/lkC4xxCssf
— Stephen Murphy (@SMurphyTV) November 12, 2026
Murphy nu precizează cine anume ar fi putut arunca ouă în autoturism și nici în ce împrejurări s-a produs incidentul. De asemenea, jurnalistul nu specifică dacă președintele ucrainean se afla în vehiculul respectiv.
Sursa foto: Telegram / Volodimir Zelenski