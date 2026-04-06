Un primar din Dâmbovița e acuzat că a luat mită pantofi și dădea cozonaci pentru voturi. Anchetatorii spun că era ajutat și de doi polițiști din Ilfov

Primarul comunei dâmbovițene Mătăsaru, Robert Dumitru, este anchetat pentru mai multe infracțiuni: luare de mită, coruperea alegătorilor și șantaj, uz de fals, evaziune fiscală, delapidare și instigare la furt. Anchetatorii spun că, la un moment dat, edilul ar fi fost ajutat de doi polițiști din Ilfov, care acum sunt cercetați în același dosar. Ei ar fi accesat ilegal sistemul informatic al Poliției, pentru a-i oferi edilului informații la care nu ar fi trebui să aibă acces.

Potrivit procurorilor, primarul ar fi primit drept mită două perechi de pantofi, unii sport, iar alții eleganți, de ceremonie, ca să elibereze mai repede niște adeverințe. De asemenea, procurorii mai susțin si că edilul din Mătăsaru ar fi șantajat doi consilieri locali. I-ar fi obligat să-și semneze demisiile în alb, pentru a-i împiedica să treacă ulterior la alt partid.

Totodată, mai este acuzat că și-ar fi corupt alegătorii, oferindu-le cozonac, în preajma alegerilor, sau că obișnuia să meargă în excursii cu mașina de serviciu. Până acum, edilul a refuzat să ofere declarații cu privire la fiecare acuzație, spunând doar că are încredere în justiție și va coopera cu anchetatorii,

„Respect pe deplin actul de justiție și am încredere că instituțiile statului vor clarifica toate aspectele în mod corect și transparent. Consider important ca acest proces să se desfășoare fără presiuni sau speculații, cu respectarea drepturilor tuturor părților implicate. Voi coopera pe deplin cu autoritățile și voi reveni cu informații atunci când cadrul legal va permite acest lucru”, este mesajul transmis de Robert Dumitru, potrivit Știrilor Pro TV.

Și, desi, primarul lor are probleme cu legea, cei mai mulți localnici spun despre el că este mai curând demn de laudă.

Autorul mai recomandă:

