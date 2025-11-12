DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni

Fostul subprefect al Clujului este cercetat de DNA pentru mai multe infracţiuni precum participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații.

Procurorii anticorupţie din cadrul Biroului Teritorial Cluj l-au trimis în judecată pe Răzvan Iulian Ciortea, în prezent deputat în Parlamentul României.

Potrivit rechizitoriului întocmit de aceştia, deputatul PSD a condus cu 164 km/h, pe 8 august 2023, însă a spus poliţiştilor care l-au oprit în trafic că altcineva se afla la volan.

Iulian Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată în stare de libertate, în urma înregistrărilor video şi a datelor de pe aparatul radar.

Pe 25 septembrie, deputatul a transmis că naltcineva conducea, deşi în realitate inculpatul se afla la volan. Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat a lui Ciortea.

