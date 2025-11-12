Prima pagină » Actualitate » DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni

Luiza Dobrescu
12 nov. 2025, 11:05, Actualitate
Fostul subprefect al Clujului este cercetat de DNA pentru mai multe infracţiuni precum participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații.

Procurorii anticorupţie din cadrul Biroului Teritorial Cluj l-au trimis în judecată pe Răzvan Iulian Ciortea, în prezent deputat în Parlamentul României.

Potrivit rechizitoriului întocmit de aceştia, deputatul PSD a condus cu 164 km/h, pe 8 august 2023, însă a spus poliţiştilor care l-au oprit în trafic că altcineva se afla la volan.

Iulian Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată în stare de libertate, în urma înregistrărilor video şi a datelor de pe aparatul radar.

Pe 25 septembrie, deputatul a transmis că naltcineva conducea, deşi în realitate inculpatul se afla la volan. Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat a lui Ciortea.

