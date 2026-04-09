Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă

Un român stabilit în Sicilia a fost sancționat sever de autoritățile italiene, după ce a fost prins aruncând ilegal deșeuri și conducând fără permis și fără asigurare. Verificările ulterioare au scos la iveală și racordări ilegale la apă și electricitate în locuințele ocupate de familie, notează presa locală.

Control de rutină, pornit de la deversări ilegale

Totul a început în urma unei acțiuni de control desfășurate miercuri dimineață în Paternò, unde o dubă a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce abandona deșeuri speciale, inclusiv țevi din polietilenă.

Poliția municipală a identificat rapid vehiculul după numărul de înmatriculare și a ajuns la proprietar.

În urma verificărilor, agenții au constatat că autoutilitara nu era asigurată. Mai mult, bărbatul care o conducea nu deținea permis de conducere. Situația a atras sancțiuni suplimentare și, în final, confiscarea vehiculului.

Racordări ilegale la curent și apă

Ajunși la locuința familiei, polițiștii au observat că imobilul avea electricitate, deși contorul era deconectat. Au fost chemați tehnicienii Enel, care au confirmat o branșare ilegală la rețeaua electrică.

Verificările au arătat că atât apartamentul familiei, cât și cel de deasupra – unde locuia fratele femeii – erau conectate ilegal și la rețeaua de apă.

Cei trei membri ai familiei s-au ales cu dosare penale și sancțiuni totale de aproximativ 10.000 de euro. În plus, autoritățile au dispus confiscarea autoutilitarei implicate în transportul deșeurilor.