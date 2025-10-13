Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat

Un român a fost prins și arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul s-a petrecut în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar hoțul este cunoscut cu antecedente penale.

Vinerea trecută, bărbatul a intrat în magazinul de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. El a profitat de neatenția personalului și a furat o bicicletă electrică, estimată la aproape 14.500 de euro.

Românul a fost confruntat de proprietarul magazinului

Proprietarul magazinului de închirieri a observat cele întâmplate, l-a urmărit și i-a prins urma hoțului. În încercarea de a scăpa, infractorul l-a atacat pe proprietar. Violența a fost oprită de carabinierii care patrulau prin zonă, au observat cele întâmplate și au intervenit.

Verificările ulterioare au constatat faptul că românul arestat în Italia deținea documente false. Bicicleta a fost returnată proprietarului, în timp ce românul a fost dus la închisoarea din Belluno, unde va fi reținut.

„Intervenția promptă a personalului nostru militar este rezultatul supravegherii atente a zonei”, a declarat maiorul Bui, comandantul Companiei de Carabinieri Cortina d’Ampezzo, citat de Qdpnews.

„Cooperarea cetățenilor și raportarea rapidă rămân elemente esențiale în asigurarea siguranței și legalității, în special într-un mediu turistic precum al nostru, unde sentimentul de încredere și protecție trebuie să rămână ridicat pe tot parcursul anului”, a mai transmis acesta.

