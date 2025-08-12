Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări

Sfârșit tragic pentru un român în Spania. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a murit după ce un incendiu de vegetație s-a extins și a înghițit centrul ecvestru la care lucra. Tragedia a avut loc în zona Tres Cantos, din apropierea Madridului.

Românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. Acesta a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, însă a murit din cauza arsurilor.

În momentul în care a fost surprins de incendiu, românul era într-un centru ecvestru din Soto de Vinuelas, acolo unde era angajat. Și o parte din animale au fost ucise de flăcările care au înghițit clădirea.

În cursul nopții, atunci când condițiile meteo le-au permis, pompierii au reușit să izoleze incendiul de vegetație din zona Tres Cantos. Cu toate că focul nu a fost stins în întregime, circulația pe autostrada M-607 a fost redeschisă.

Flăcările din zonă au distrus, până acum, în jur de 1.000 de hectare. Incendiile care încă sunt active în șase comunități autonome din Spania (Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia și Madrid) au dus la pierderea unei vieți omenești, rănirea altor două persoane și moartea a mai multor animale. De asemenea, unii dintre oameni au fost nevoiți să–și evacueze locuințele.

De precizat este că, valul de căldură din Spania a continuat și marți, temperaturile urcând chiar și până la 44 de grade C în unele regiuni, conform serviciului de meteorologie AEMET. Vegetația uscată și vântul puternic facilitează extinderea rapidă și greu de controlat a flăcărilor, uneori provocând vârtejuri de foc.

