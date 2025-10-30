Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un VIDEO compromițător cu el

Un român a fost șantajat după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.

Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el.

Noua fraudă online începe cu compromiterea conturilor de pe rețelele sociale, iar victima observă că a fost deconectată, iar în scurt timp primește un mesaj din care afla că lucrurile vor intra în normal doar dacă accepta un apel video.

Persoana care sună nu este un reprezentant al vreunei platforme, ci un escroc care folosește un robot tocmai pentru a crea impresia unei proceduri automate de verificare și acesta pune câteva întrebări în limba engleză.

De exemplu, „Care este numele tău complet?”.

Este suficient ca în acest timp robotul să înregistreze fața și vocea victimei, informează Știrile Pro TV.

Ulterior, imaginile obținute sunt folosite cu ajutorul AI pentru a crea videoclipuri false.

„Am fost avertizat cu publicarea acestor imagini pe rețelele mele de socializare și trimiterea acestora în mesaje în private, peste tot, la prieteni, la muncă, dar că în schimbul unor sume de bani nu le postează și le șterge. Bineînțeles că nu am trimis bani, doar am încercat să lungesc cât mai mult posibil toată treaba asta ca să pot șterge conturile, doar că ei au rămas cu imaginile cu mine în situații improprii”, a precizat victima.

Specialiștii confirmă că infractorii cibernetici folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a înșela victimele.

„Oferă pe lângă posibilitatea de a atinge un număr mare de oameni, oferă și posibilitatea de a avea atacuri foarte customizate pe persoana respectivă și atunci mixul dintre aceste oouă caracteristici face foarte atractiv pentru orice atacator și foarte eficient. Poate să fie foarte credibilă pentru capacitatea de a simula realitatea”, a precizat Andrei Pușoiu, specialist în securitate cibernetică.

Victimele trebuie să anunțe imediat poliția în cazul unei fraude online.