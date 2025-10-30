Prima pagină » Actualitate » Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un VIDEO compromițător cu el

Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un VIDEO compromițător cu el

31 oct. 2025, 00:00, Actualitate
Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un VIDEO compromițător cu el
Galerie Foto 2
FOTO - Caracter ilustrativ

Un român a fost șantajat după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea.

Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el.

Noua fraudă online începe cu compromiterea conturilor de pe rețelele sociale, iar victima observă că a fost deconectată, iar în scurt timp primește un mesaj din care afla că lucrurile vor intra în normal doar dacă accepta un apel video.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Persoana care sună nu este un reprezentant al vreunei platforme, ci un escroc care folosește un robot tocmai pentru a crea impresia unei proceduri automate de verificare și acesta pune câteva întrebări în limba engleză.

De exemplu,  „Care este numele tău complet?”.

Este suficient ca în acest timp robotul să înregistreze fața și vocea victimei, informează Știrile Pro TV.

Ulterior, imaginile obținute sunt folosite cu ajutorul AI pentru a crea videoclipuri false.

„Am fost avertizat cu publicarea acestor imagini pe rețelele mele de socializare și trimiterea acestora în mesaje în private, peste tot, la prieteni, la muncă, dar că în schimbul unor sume de bani nu le postează și le șterge. Bineînțeles că nu am trimis bani, doar am încercat să lungesc cât mai mult posibil toată treaba asta ca să pot șterge conturile, doar că ei au rămas cu imaginile cu mine în situații improprii”, a precizat victima.

Specialiștii confirmă că infractorii cibernetici folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a înșela victimele.

„Oferă pe lângă posibilitatea de a atinge un număr mare de oameni, oferă și posibilitatea de a avea atacuri foarte customizate pe persoana respectivă și atunci mixul dintre aceste oouă caracteristici face foarte atractiv pentru orice atacator și foarte eficient. Poate să fie foarte credibilă pentru capacitatea de a simula realitatea”, a precizat Andrei Pușoiu, specialist în securitate cibernetică.

Victimele trebuie să anunțe imediat poliția în cazul unei fraude online.

„Dacă nu știți numărul este mai bine să lăsați apelul să treacă, fiindcă de cele mai multe ori atacatorii pot iniția astfel de apeluri video doar pentru a confirma dacă numărul este activ sau bineînțeles pentru a obține imagini care pot fi folosite ulterior cu scopuri răuvoitoare”, recomandă, Anca Isac, expert comunicare Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Mesajul ferm transmis de China după ce Donald Trump a ordonat teste cu arme nucleare
ULTIMA ORĂ Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 31 octombrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 31 octombrie, de la ora 20.00
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
EXTERNE Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
21:20
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
VIDEO Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
21:07
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
POLITICĂ Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”
20:34
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”