Un sibian a fost filmat pe schiuri prin oraș miercuri dimineața. „Unde mergi?” „La muncă!”

Un locuitor al municipiului Sibiu a atras atenția, miercuri dimineață, după ce a fost surprins deplasându-se pe schiuri de tură pe o stradă din oraș, profitând de zăpada proaspăt așternută. Momentul inedit a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.
Imaginile au fost surprinse de Thomas Roth și publicate pe pagina sa de Facebook, fiind însoțite de un scurt dialog cu bărbatul care schia prin oraș. „Haideți de dimineață la o tură de schi”, se aude în clip, urmat de întrebarea „Unde mergi?”, la care sibianul răspunde simplu: „La muncă”. Replica a fost completată cu o încurajare din partea celui care a filmat: „Bine faci!”.
Potrivit publicației Turnul Sfatului, deplasarea neobișnuită a fost posibilă datorită condițiilor meteo din ultimele ore.
În municipiul Sibiu, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 7 centimetri, iar ninsoarea a afectat atât orașul, cât și alte localități din județ pe parcursul zilei de marți.
Episodul a stârnit reacții amuzate în mediul online, mulți internauți apreciind ingeniozitatea sibianului, care a transformat drumul spre serviciu într-o veritabilă tură de schi.
