Un sibian a fost filmat pe schiuri prin oraș miercuri dimineața. „Unde mergi?” „La muncă!”

Un locuitor al municipiului Sibiu a atras atenția, miercuri dimineață, după ce a fost surprins deplasându-se pe schiuri de tură pe o stradă din oraș, profitând de zăpada proaspăt așternută. Momentul inedit a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

„Unde mergi?” „La munc ă!” – scena care a devenit viral ă

Imaginile au fost surprinse de Thomas Roth și publicate pe pagina sa de Facebook, fiind însoțite de un scurt dialog cu bărbatul care schia prin oraș. „Haideți de dimineață la o tură de schi”, se aude în clip, urmat de întrebarea „Unde mergi?”, la care sibianul răspunde simplu: „La muncă”. Replica a fost completată cu o încurajare din partea celui care a filmat: „Bine faci!”.

Potrivit publicației Turnul Sfatului, deplasarea neobișnuită a fost posibilă datorită condițiilor meteo din ultimele ore.

În municipiul Sibiu, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 7 centimetri, iar ninsoarea a afectat atât orașul, cât și alte localități din județ pe parcursul zilei de marți.

Episodul a stârnit reacții amuzate în mediul online, mulți internauți apreciind ingeniozitatea sibianului, care a transformat drumul spre serviciu într-o veritabilă tură de schi.

AUTORUL RECOMANDĂ