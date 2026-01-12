Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel

Tot mai mulți români aleg să meargă la schi în Ucraina, o țară afectată de război. Este vorba de stațiunea Bukovel, care a devenit una dintre cele mai atractive destinații de schi din Europa de Est, cu pârtii bune, prețuri decente, și o infrastructură de invidiat. Mai mult, cardul bancar este acceptat aproape peste tot, inclusivla terase sau micile magazine.

Grivnele sunt necesare mai ales pentru închirierea echipamentului.

„La schimbul valutar cursul e mai slab decât la Revolut, cu diferențe de până la 5%”, avertizează un turist. Mulți recomandă schimbul după vamă sau plata direct cu cardul.

Totuși, dacă mergeți cu mașina, trebuie să țineți cont de un aspect important. Orice obiect care poate fi interpretat drept „armă albă” – de la cuțite și multitool-uri la bastoane telescopice sau medicamente banale – vă poate bloca ore, zile sau chiar săptămâni în vamă.

„Vreau s-a povestesc ce am pățit astăzi în Vama la Vicovu de Sus. Dimineață, înainte de plecare, am avut o problemă mecanică cu mașina personală și așa am decis de a mă porni cu o mașină de muncă plină de scule și multe chestii pe care le folosesc ca tehnician. Din neatenție nu am golit și verificat toate buzunarele și sertarele mașini atunci când am scos toate cele menționate mai sus. S-a găsit o sculă multifuncțională (patent-cleste-cutit) și un minibaston în mașină. Din cauza acestor două obiecte am fost blocat trei ore în vamă, după care dus la poliție și reținută mașina pentru control judiciar. Mi s-a explicat că procedura va dura între 4 zile și 4 săptămâni”, a scris un turist, pe 2 ianuarie. „Am pățit și eu. Am fost în Ucraina pentru cumpărături prin octombrie. Mecanicii au uitat o sculă la mine în Golf. Era ca o șurubelniță îndoită. Pentru asta au controlat toată mașina, au dat bancheta jos. Au verificat schimbătorul, au scos toate plasticele de la schimbătorul de viteze. Până la urmă ne-au lăsat să plecăm, dar așa ceva nu am mai pățit niciodată”, au povestit alți participanți la o discuție, pe grupul Bukovel România Oficial.

Nici medicamentele nu sunt ocolite de controale, iar deținătorii de probleme.

„Era cât pe ce să mi se facă dosar penal pentru că aveam în geantă Parasinus, care conține pseudoefedrină, substanță interzisă în Ucraina”, a spus o altă turistă.

„Sezonul de schi este deschis”

„Sezonul de schi în Bukovel este deschis – pârtiile sunt pregătite, telescaunele funcționează, iar atmosfera te încarcă din primele minute”, anunță pagina de Facebook a stațiunii de ski Bukovel, devenită în ultimii ani una dintre destinațiile îndrăgite de românii din zona de nord a țării, de la Cluj la Iași.

Pentru aceștia, stațiunea ucraineană de ski este mai accesibilă decât cele din Carpații românești, scrie Ziarul de Iași.

Bukovel se prezintă – și în acest an – ca fiind „cea mai mare stațiune de schi din Europa de Est și locul unde fiecare își găsește propriul scenariu de iarnă”, iar argumentele cu care sunt atrași turiștii sunt cei peste 75 km de pârtii pentru începători și avansați, infrastructură comodă, telescaune moderne și schiat de seară, après-ski, restaurante, baruri și terase cu priveliști superbe, aquapark și SPA pentru relaxare după schi, drumeții de iarnă, tradiții locale și activități pentru familii.

Drumul spre Bukovel, cu reguli stricte

Pe grupul Bukovel România Oficial, una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de celebrul obicei al „tradiției” în vamă. Răspunsurile sunt, în 2025–2026, aproape unanime: nu doar că nu se mai dă, dar nici nu e bine să încerci.

„Nu se mai dă nimic. Merg de ani buni în Bukovel și nu mi s-a cerut vreodată”, spune un schior român care frecventează stațiunea de mai multe sezoane. „Anul trecut am încercat să ofer ceva și reacția a fost foarte proastă. De atunci trecem fără nimic și totul decurge normal”, confirmă un alt turist.

Mai mult, tentativa de mită poate avea consecințe serioase, pentru că această practică este pedepsită și în Ucraina.

„În ultimii ani s-au schimbat radical lucrurile, mai ales la frontieră”, avertizează un membru al comunității online.

