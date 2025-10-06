Un șofer a stabilit un adevărat record de AMENZI, într-o singură zi. „Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină”

Un șofer din Olanda a primit 16 amenzi de viteză, într-o singură zi, în valoare de peste 850 de euro, după ce a trecut granița în Belgia pentru a alimenta mai ieftin, combustibilul fiind la preț redus.

Bărbatul circula des spre Lanaken, dar de data aceasta noul sistem de control al vitezei medii, instalat din 1 septembrie, l-a surprins cu viteză excesivă.

„Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină. Printre altele, ca să alimentez mai ieftin, dar tot ce am economisit s-a dus. M-a costat scump plinul ăsta”, a povestit șoferul, potrivit publicației belgien Nieuwsblad.be.

Primarul din localitatea respectivă a respins criticile privind lipsa panourilor suplimentare de avertizare, subliniind că limita de 50 km/h este clar semnalizată.

„Indicatoarele de viteză nu sunt puse acolo ca decor. Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să asculte, trebuie să simtă consecințele. Ne dorim ca oamenii să-și adapteze comportamentul la volan. În plus, există o marjă de toleranță de 6 km/h”, a precizat acesta.

Conform legislației rutiere belgiene, amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro și cresc în funcție de numărul kilometrilor pe oră peste limita legală. Iar în cazurile mai grave, șoferii străini riscă suspendarea permisului sau chiar confiscarea mașinii, dacă nu plătesc imediat amenda.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Facebook