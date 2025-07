Un șofer beat a provocat un incident rutier în București. Avea permisul suspendat și era condamnat la închisoare cu suspendare

Un șofer beat a provocat un incident rutier în București, Sectorul 3. Bărbatul în vârstă de 56 de ani avea permisul auto suspendat și era condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Brigada Rutieră a Capitalei a transmis informațiile.

Un șofer în vârstă de 56 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a provocat un incident rutier în București, Sectorul 3. Incidentul rutier a avut loc pe Strada Râmnicu Vâlcea. În cele din urmă, polițiștii au fost sesizați de incident și au acționat potrivit legii.

„La data de 13 iulie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reţinut un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, anunţă, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.

Un șofer beat a provocat un incident rutier în București

Tot anul acesta, în luna mai, bărbatul în vârstă de 56 de ani a ajuns în fața legii, fiind condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Condamnarea a fost apliată tot pentru circularea sub influența băuturilor alcoolice, incident petrecut la data de 14 februarie 2023.

Bărbatul a fost supus aparatului Alcooltest, având rezultat pozitiv – 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. După ce i-au fost prelevate mostre biologice la I.N.M.L., a fost rezultată o concentrație de 3,49 g/l alcool pur în sânge. În cursul zilei de luni, 14 iulie 2025, șoferul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 3, pe numele său fiind o emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. Ulterior, conform buletinului de analiză toxicologică, la prima proba recoltată a rezultat o imbibaţie alcoolică de 3,49 g/l alcool pur în sânge”, a precizat sursa citată.

Autorul recomandă:

Un profesor și-a împușcat soția cu arma de vânătoare, apoi s-a SINUCIS. Ce spun vecinii despre cei doi

Alertă în Eforie Sud! Brigada Antitero a intervenit, după ce a fost descoperit un obiect ce ar putea fi aripa unei drone

Coșmarul incredibil trăit de o familie din Ploiești. Mascații au descins la ei acasă de 10 ori, în câteva luni, din greșeală

Femeie ucisă în Capitală de o mașină care dădea cu spatele. Șoferul a ieșit pozitiv la testarea rapidă la amfetamină și canabis

Sursă foto: Shutterstock