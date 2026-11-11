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Un șofer care a fugit în Italia după o condamnare de 5 ani cu executare nu va fi extrădat în România. Ce motiv au invocat autoritățile din peninsulă

Un șofer care a fugit în Italia după o condamnare de 5 ani cu executare nu va fi extrădat în România. Ce motiv au invocat autoritățile din peninsulă
Un șofer care a fugit în Italia după o condamnare de 5 ani cu executare nu va fi extrădat în România / foto ilustrativ
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Rareș Andrei Berihoi, de 24 de ani, din Iași, a fost dat în urmărire internațională în 2025 pentru că a fugit în Italia imediat ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Bărbatul a primit această pedeapsă pentru ucidere din culpă, după un accident mortal pe care l-a comis, scrie Ziarul de Iași.

Prins în peninsulă, bărbatul scapă de extrădarea în România, autoritățile italiene invocând condițiile de la penitenciarul din Iași pentru refuzul de a-l preda pe fugar.

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Fiind domiciliat în Ciurea, Rareș Berihoi ar fi trebuit încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași.

Mulți infractori români folosesc „filiera italiană”

„Filiera italiană” a ajuns să fie folosită de tot mai mulți români fugari. Printre cei care nu au vrut să execute pedepsele primite și au căutat protecția Italiei se numără Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, Ionel Arsene, ex-președinte Consiliul Județean Neamț, sau Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Având în vedere informațiile solicitate cu privire la persoana condamnată BERIHOI RAREŞ ANDREI, precizăm că Tribunalul Iași a efectuat toate demersurile legale în vederea predării acestuia pentru executarea pedepsei de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 128/17.03.2025 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 754/18.09.2025 a Curții de Apel Iaşi şi, ca urmare a refuzului autorităților italiene de predare a condamnatului pe fondul condițiilor de detenție din România, în prezent se află în curs procedura aferentă preluării executării pedepsei închisorii în Italia”, a transmis Tribunalul Iași, la începutul acestei săptămâni, pentru Ziarul de Iași.

Rareș Berihoi a produs un accident mortal în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021. Conducând un Audi A8 pe Bulevardul Independenței, cu aproape 150 km/h, el l-a lovit pe Pavel Bârzu (58 de ani), victima decedând pe loc. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni, iar impactul a fost atât de puternic încât trupul lui Pavel Bârzu a fost rupt în două.

Procurorii l-au acuzat de omor, dar completul de judecată de la Tribunal a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă și l-au condamnat pe șofer la 3 ani de închisoare, cu suspendare. În motivare, judecătorul a scris că secționarea trupului victimei s-a datorat structurii și „unei muchii a capotei”. La apel, în septembrie 2025, a venit verdictul final: 5 ani de închisoare, cu executare.

Căutat acasă de polițiști, pentru a fi încarcerat, Berihoi nu a fost găsit, el fugind în Italia.

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