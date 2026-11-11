Care este cel mai scump metal prețios. Un singur gram costă 120.000.000 lei. Este de 200.000 de ori mai scump decât aurul

Cel mai scump metal din lume este Californiu-252, care ajunge la un preț de aproximativ 25–27 de milioane de dolari pe gram. Dacă facem calculul față de aur, care costă în jur de 130 de dolari pe gram, californiul este de aproximativ 200.000 de ori mai scump decât aurul.

Californiu-252 are un preț de aproximativ 120.000.000–130.000.000 de lei pe gram, echivalentul a circa 25–27 de milioane de dolari. Fiind un element radioactiv sintetic, acesta nu se vinde la kilogram pe piețele comerciale, ci se produce în cantități extrem de mici în reactori nucleari, în baza unor comenzi speciale.

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Prin comparație, aurul de 24K costă aproximativ 630 de lei pe gram, conform cotațiilor oficiale de piață și referințelor BNR. Dacă facem calculul, observăm că un gram de Californiu-252 este de aproximativ 200.000 de ori mai scump decât un gram de aur.

Se produc cantități de ordinul miligramelor anual

Californiu-252 (Cf-252) este un izotop radioactiv care nu se găsește în natură și poate fi obținut doar în reactoare nucleare sau în acceleratoare de particule. A fost produs pentru prima dată în 1950, în cadrul laboratorului de radiații al Universității din California. Valoarea californiului-252 rezidă în faptul că reprezintă o sursă colosală de neutroni, potrivit Science Focus.

Un singur microgram din acest izotop poate genera aproximativ 139 de milioane de neutroni pe minut. Această caracteristică îl face extrem de periculos, dar, în același timp, esențial pentru anumite utilizări – de exemplu, în reactoarele nucleare, unde izotopul este utilizat pentru a iniția reacțiile în lanț care produc energie.

Neutronii pot fi folosiți și pentru a examina interiorul unor structuri solide, ceea ce face ca Cf-252 să fie foarte căutat pentru dispozitivele de imagistică industrială. Radiografia cu neutroni – denumirea sub care este cunoscută această tehnică – permite detectarea coroziunii interne, a fisurilor sau a sudurilor defectuoase în componente mecanice care, altfel, ar fi imposibil de inspectat.

O altă utilizare este în medicină

O altă utilizare crucială a acestui izotop este în medicină, mai exact în tratamentele împotriva cancerului. Deoarece neutronii emiși de Cf-252 sunt letali pentru celulele vii, aceștia pot fi extrem de eficienți în terapiile prin radiații care vizează cu precizie celulele canceroase.

Tocmai de aceea, în ciuda costului său foarte ridicat, Cf-252 este disponibil pe piață. În Statele Unite, acesta este produs de Laboratorul Național Oak Ridge, din Tennessee. În Rusia, este sintetizat la Institutul de Cercetare a Reactoarelor Atomice, din Dimitrovgrad. Ambele centre produc mai puțin de un gram pe an.

Un factor care contribuie la costul său uriaș este faptul că, pentru transportul în siguranță al acestei substanțe letale, chiar și cantități atât de mici necesită recipiente voluminoase și puternic ecranate, scrie sursa citată anterior.