Jurnalistul Ovidiu Vanghele a reacționat, miercuri dimineață, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că a dispus ca acesta să nu mai participe la evenimentele de presă organizate în mandatul său. Vanghele a explicat a fost uimit de cuvintele președintelui, dar că singurul său regret după întâlnirea cu șeful statului este că nu a insistat pentru a primi un răspuns la întrebarea pe care i-a adresat-o.

Prima reacție a jurnalistului dat afară de Nicușor Dan de la conferința de presă

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, jurnalistul a revenit asupra întrebării adresate președintelui, care viza un vot dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a scris Ovidiu Vanghele.

Ce întrebare i-a adresat Ovidiu Vanghele lui Nicușor Dan

Jurnalistul a explicat că l-a întrebat pe președinte despre votul dat de Cristina Chiriac, numită în funcția de procuror general de Nicușor Dan la 8 aprilie, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție. Vanghele a susținut că procurorul general a votat împotriva propunerii ca Inspecția Judiciară să cerceteze o posibilă ingerință în care ar fi fost implicată chiar ea.

„Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”, a fost întrebarea adresată șefului statului.

Jurnalistul spune că și-ar dori ca publicul să primească totuși un răspuns la această întrebare, pe care o consideră relevantă pentru înțelegerea situației.

„Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a mai transmis acesta.

Nicușor Dan a anunțat că jurnalistul nu va mai fi primit la conferințele de presă

Momentul a avut loc la finalul conferinței-maraton organizate marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni. După aproximativ două ore și jumătate de întrebări adresate de jurnaliști, Ovidiu Vanghele a avut ultima intervenție a evenimentului.

Președintele nu a răspuns întrebării și a invocat injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat anterior, anunțând că a dispus ca acesta să nu mai participe la conferințele de presă organizate la Cotroceni pe durata mandatului său. Nicușor Dan a precizat însă că decizia sa nu a fost respectată de colegii jurnalistului, pe care i-a descris drept „miloși”.