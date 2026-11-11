Tragedie în Los Angeles. Un SUV a intrat într-un grup de pietoni lângă o stație de metrou: sunt cel puțin trei morți și mai mulți răniți

Cel puțin trei persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce un SUV a lovit pietoni și vânzători ambulanți în North Hollywood, Los Angeles. Șoferul, un bărbat de aproximativ 60 de ani, a fost transportat la spital în stare critică.

Un accident grav s-a produs marți seară în cartierul North Hollywood din Los Angeles, unde un SUV alb a intrat într-un grup de pietoni aflați în apropierea unei stații de metrou, potrivit CNN.

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles, incidentul a avut loc în jurul orei locale 17:55, într-o intersecție aglomerată, frecventată de călători și vânzători ambulanți. Autovehiculul, care circula regulamentar, a virat brusc înspre grupul de pietoni, lovind în plin cel puțin 5 persoane.

Din păcate, echipajele de urgență sosite la fața locului au constatat decesul a trei persoane și cel puțin alte trei persoane au fost transportate la spitale în stare critică. Șoferul SUV-ului se numără printre persoanele spitalizate și se află, de asemenea, în stare critică.

Sursa video – X/@AZ_Intel_

Poliția verifică dacă șoferul consumase alcool sau alte substanțe

Căpitanul Warner Castillo, reprezentant al LAPD, a declarat într-o conferință de presă că la volan se afla un bărbat de aproximativ 60 de ani. Anchetatorii au efectuat teste pentru a stabili dacă acesta se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe în momentul producerii accidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit circumstanțele în care SUV-ul a părăsit partea carosabilă și a lovit pietonii. Polițiștii încearcă să obțină imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona stației de autobuz, care ar putea ajuta la reconstituirea momentelor dinaintea impactului, potrivit postului local KCBS/KCAL, afiliat CNN.

Șeful Poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a declarat că verificările vor necesita timp, având în vedere gravitatea incidentului.

„Va fi o anchetă îndelungată, dar foarte minuțioasă, pentru a stabili ce s-a întâmplat aici. Suntem alături de familiile victimelor care au fost lovite aici în această seară”, a afirmat McDonnell.

Primarul orașului Los Angeles, mesaj pentru familiile victimelor

Primarul Karen Bass a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat că administrația locală colaborează cu autoritățile pentru stabilirea cauzelor accidentului.