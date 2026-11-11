Tragedie în Los Angeles. Un SUV a intrat într-un grup de pietoni lângă o stație de metrou: sunt cel puțin trei morți și mai mulți răniți

Cel puțin trei persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce un SUV a lovit pietoni și vânzători ambulanți în North Hollywood, Los Angeles. Șoferul, un bărbat de aproximativ 60 de ani, a fost transportat la spital în stare critică.
Un accident grav s-a produs marți seară în cartierul North Hollywood din Los Angeles, unde un SUV alb a intrat într-un grup de pietoni aflați în apropierea unei stații de metrou, potrivit CNN.
Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles, incidentul a avut loc în jurul orei locale 17:55, într-o intersecție aglomerată, frecventată de călători și vânzători ambulanți. Autovehiculul, care circula regulamentar, a virat brusc înspre grupul de pietoni, lovind în plin cel puțin 5 persoane.
Din păcate, echipajele de urgență sosite la fața locului au constatat decesul a trei persoane și cel puțin alte trei persoane au fost transportate la spitale în stare critică. Șoferul SUV-ului se numără printre persoanele spitalizate și se află, de asemenea, în stare critică.
Sursa video – X/@AZ_Intel_
Căpitanul Warner Castillo, reprezentant al LAPD, a declarat într-o conferință de presă că la volan se afla un bărbat de aproximativ 60 de ani. Anchetatorii au efectuat teste pentru a stabili dacă acesta se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe în momentul producerii accidentului.
Deocamdată, autoritățile nu au stabilit circumstanțele în care SUV-ul a părăsit partea carosabilă și a lovit pietonii. Polițiștii încearcă să obțină imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona stației de autobuz, care ar putea ajuta la reconstituirea momentelor dinaintea impactului, potrivit postului local KCBS/KCAL, afiliat CNN.
Șeful Poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a declarat că verificările vor necesita timp, având în vedere gravitatea incidentului.
„Va fi o anchetă îndelungată, dar foarte minuțioasă, pentru a stabili ce s-a întâmplat aici. Suntem alături de familiile victimelor care au fost lovite aici în această seară”, a afirmat McDonnell.
Primarul Karen Bass a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat că administrația locală colaborează cu autoritățile pentru stabilirea cauzelor accidentului.
„Sunt profund îndurerată pentru familiile tuturor celor afectați. Vom continua să oferim informații actualizate pe măsură ce vor apărea noi detalii”, a scris Karen Bass pe platforma X.