Salariile românilor cresc mai repede decât media UE, dar taxele aduc românilor foarte puțini bani în buzunar. Cu ce sumă se rămâne în buzunar

Salariile brute din România au crescut mai repede decât cele din Europa, însă banii care, în aparență, sunt în plus, se pierd atunci când vine vorba despre plata taxelor.

Spre exemplu, deși, teoretic, un angajat român are un salariu brut mai mare decât unul bulgar, la final de lună va rămâne cu mai puțini bani. România a ajuns astfel pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința salariului mediu net, arată o analiză Profit.ro.

În 2025, salariul mediu anual brut din România, ajustat pentru angajații cu normă întreagă, a ajuns la 20.818 euro, față de 19.397 euro în anul precedent. Creșterea a fost de 7,3%, peste avansul de 4,3% înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Însă, atunci când sunt analizate salariile nete, adică sumele care ajung efectiv în buzunarele angajaților, clasamentul se schimbă radical.

Ce venit anual are un român

Potrivit analizei Profit.ro, un salariat român singur, fără copii, plătit la nivelul salariului mediu, a avut în 2025 un venit net anual de 13.877 de euro. Este cel mai mic nivel din Uniunea Europeană. Bulgaria, deși are cele mai mici salarii brute din UE, înregistrează un salariu mediu net anual de 14.450 de euro.

Decalajul este și mai mare față de alte state din regiune. De exemplus, în Ungaria, salariul mediu net anual este de 15.432 de euro, în Polonia de 19.086 de euro, iar în Cehia de 20.901 euro.

Media europeană ajunge la 29.954 de euro anual, de peste două ori mai mult decât venitul net înregistrat în România.