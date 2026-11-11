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Alertă în Republica Moldova. Două rachete de croazieră au traversat spațiul aerian al țării

Elena Popescu
Alertă în Republica Moldova. Două rachete de croazieră au traversat spațiul aerian al țării
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A fost alertă miercuri dimineață în Republica Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al țării. 

Ambele au traversat frontiera dinspre regiunea Odesa și au survolat teritoriul țării timp de câteva minute, înainte de a reveni în spațiul aerian ucrainean

”Prima racheta a traversat frontiera de stat la ora 06.04 din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06.09 în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa, Ucraina.

A doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06.06 din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrian, cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06.10 în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina”, arată Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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