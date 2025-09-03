Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. „A fost târât de autobuz până când s-a oprit”

Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. Incidentul rutier a avut loc în urmă cu mulți ani și a fost adus în atenție chiar de fratele său. Motociclistul a supraviețuit miraculos, după ce a ajuns să fie târât, zeci de metri, de un autobuz, pe drumul de mare viteză.

Casca de protecție reprezintă unul dintre elementele principale care alcătuiesc echipamentul unui motociclist. În urmă cu mai mulți ani, un utilizator a adus în atenție, printr-o postare pe platforma Reddit, un incident grav care a avut loc în Statele Unite ale Americii. Fratele utilizatorului a fost implicat într-un accident rutier, pe o autostradă. A supraviețuit miraculos, alegându-se cu răni grave.

Pe Reddit, utilizatorul a încărcat o imagine în care apare casca de protecție purtată de motociclist, în momentul incidentului rutier. Motociclistul se afla pe o autostradă din SUA și calea i-a fost împiedicată de niște cutii de carton care erau împrăștiate pe drumul de mare viteză. Motociclistul a trecut pe lângă acele cutii, însă una a fost ridicată de vânt și l-a lovit în cască. Într-o fracțiune de secundă, motociclistul a căzut pe spate, alunecând pe o bandă unde circula un autobuz.

Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă

Hainele motociclistului au fost agățate de autobuz, fiind târât zeci de metri.

Incidentul a avut loc în urmă cu 12 ani. În urma accidentului, motociclistul a supraviețuit, însă s-a ales cu mai multe răni grave. A suferit trei fracturi pelviene, ruptură de ficat, ruptură de splină, hemoragii interne și arsuri pe partea stângă a corpului. Motociclistul s-a mai ales cu o vânătaie pe frunte și o lovitură la un ochi. Când s-a produs incidentul, acesta circula cu peste 110 km/h, pe autostradă.

„Aparent, pe autostradă erau cutii de carton împrăștiate, din cauza unui idiot care nu le-a fixat corect. Când fratele meu a trecut pe lângă ele, una a fost ridicată de vânt și l-a lovit în față. A căzut pe spate de pe motocicletă și a alunecat pe banda HOV, unde venea un autobuz.

Autobuzul nu l-a lovit propriu-zis. A alunecat sub el, între cele două roți din față, și o parte din haine i s-au agățat de vehicul. Zgârietura de pe cască este atât de adâncă și uniformă pentru că a fost târât de autobuz până când acesta s-a oprit. Dacă s-ar fi oprit singur, casca nu ar fi arătat așa”, a povestit fratele lui, arată Adevarul.ro.

