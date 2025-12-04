Un șofer i-a uimit pe polițiștii care efectuau un filtru pe Calea Ferentari din Capitală. Nu a oprit la semnalul lor, iar ce a urmat e halucinant

Un control rutier de rutină de pe Calea Ferentari din Capitală s-a transformat într-o intervenție spectaculoasă după ce un șofer în vârstă de 40 de ani a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, deși ulterior nu a fost descoperite nereguli asupra sa, care să justifice în vreun fel gestul.

Mai mult, bărbatul a declanșat o urmărire care a pus în pericol traficul și a lăsat în urmă patru mașini avariate. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, incidentul a avut loc în data de 03.12.2025, în jurul orei 16:50, când polițiștii aflați în serviciu au observat un autoturism care circula cu viteză pe Calea Ferentari. În dreptul imobilului cu numărul 128, agenții i-au făcut șoferului semnal regulamentar de oprire.

„Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Refuzul de a opri a determinat echipajul să pornească în urmărirea autoturismului, situație care a escaladat rapid, transformându-se într-un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic.

Pe durata urmăririi, bărbatul a condus haotic, continuând să ignore orice regulă rutieră, polițiștii precizând că acesta „a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic” și a acroșat patru autovehicule în zone diferite, evenimente soldate doar cu pagube materiale, fără victime.

De asemenea, șoferul a circulat pe contrasens și nu a acordat prioritate, repetând de mai multe ori comportamente riscante. În cele din urmă, când a ajuns pe strada Vigoniei nr. 10, bărbatul a decis să abandoneze autoturismul și să fugă pe jos în speranța că va scăpa, dar tentativa sa nu a avut succes.

„La scurt timp însă acesta a fost interceptat de către poliţişti”, a comunicat Brigada Rutieră.

Testări negative și fără nereguli la autoturism

După prinderea sa, polițiștii l-au legitimat și au constatat că este un bărbat în vârstă de 40 de ani. A fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, însă rezultatele au fost zero, respectiv negativ.

În plus, verificările efectuate atât asupra persoanei, cât și asupra mașinii nu au indicat nicio problemă: permisul era în regulă, vehiculul nu conținea obiecte suspecte și nu exista nicio abatere evidentă care să justifice comportamentul extrem din trafic. Sancțiune drastică: amendă și permis reținut 330 de zile.

În baza abaterilor comise, polițiștii au aplicat una dintre cele mai dure sancțiuni prevăzute pentru un astfel de caz. Conducătorul auto a primit o amendă de 6.480 de lei, iar permisul i-a fost reținut pentru 330 de zile, perioadă în care nu va mai avea dreptul de a conduce.

Suspendarea a fost dispusă pentru cumul de contravenții grave:

circulație pe sensul opus,

neoprire la semnalele polițiștilor,

neacordare de prioritate în mod repetat.

Ulterior, bărbatul a fost dus la sediul Biroului Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor necesare, iar proprietarii mașinilor lovite s-au prezentat pentru a declara avariile produse în timpul urmăririi, potrivit Playtech.