Un tânăr din Iași se consideră nedreptățit după ce RATAT permisul de conducere pentru categoria C. Ce s-ar fi întâmplat în timpului examenului auto

11 oct. 2025, 17:51, Actualitate
Un tânăr de 27 de ani, din Iași, se simte nedreptățit după ce a picat examenul auto pentru categoria C, acuzând faptul că examinatorul a intervenit fără justificare.

El a condus timp de 20 de minute, dar la o intersecție din Tătărași, s-a întâmplat ceva ciudat, potrivit acestuia. Examinatorul auto ar fi intervenit, deși el trecuse legal pe culoarea verde a semaforului.

„Pe data de 6 octombrie am susținut proba practică la examenul auto pentru categoria C. Mi-a fost desemnat domnul examinator Robert Benchea. Eu mă simțeam foarte pregătit și încrezător, chiar și instructorul meu mi-a spus că nu ar trebui să fie probleme – am categoria B de mulți ani, fără incidente. Am plecat la ora 10:20 cu mașina și am condus cam 20 de minute fără probleme. Ne apropiam de finalizarea evaluării. La o intersecție din Tătărași, pe strada Vasile Lupu, am trecut pe la semaforul verde, iar după ce am trecut de trecere, examinatorul a intervenit și a oprit camionul. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Mi-a precizat că am făcut o manevră greșită și am pus în pericol pietonii, deși eu aveam verde la semafor”, a povestit el.

După incident, bărbatul a depus imediat contestație la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Iași.

Acum, acesta este nemulțumit că nu a primit un număr de înregistrare la documentul său, nici după patru zile, dar speră că i se va face dreptate.

„Tot în ziua respectivă am depus o contestație oficială la SPCRPCIV Iași, unde am semnalizat această situație. Examinatorul a abuzat de autoritatea sa, a intervenit pe nedrept, doar ca să nu trec examenul. Nu înțeleg de ce. Dacă aș fi greșit cu ceva, nu ar fi fost problemă. Dar așa! Au trecut câteva zile și eu nici nu am primit răspuns la sesizare. Am cerut număr de înregistrare, nimic nu am primit. Am sunat de peste 50 de ori, nu răspunde nimeni. Eu aveam nevoie de categoria C, lucrez în Germania, voiam să mă angajez într-un loc mai bun, dar așa trebuie să mai aștept 4 luni pentru o examinare”, a mai precizat tânărul.

SPCRPCIV Iași are termen 30 de zile să răspundă la sesizarea respectivă. Șeful Serviciului a precizat că se va întruni o comisie în perioada următoare, care va analiza imaginile din acel moment.

„Contestația respectivă a fost primită, este dată în lucru, iar domnul respectiv va primi și număr de înregistrare. Ulterior, se va face o comisie, unde vom analiza faptele și vom lua o decizie”, a declarat inspectorul principal de poliție Ștefan Grecu, șef Serviciu Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculări ale Vehiculelor Iași, potrivit bzi.ro.

Tânărul din Iași încă mai speră că se va reveni asupra deciziei luate în timpul examenului auto.

