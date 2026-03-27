Prima pagină » Actualitate » Un venerabil profesor de matematică din Tulcea predă cu complicitatea Chat GPT. Dascălul de 57 de ani este proaspăt absolvent de facultate

Un venerabil profesor de matematică din Tulcea predă cu complicitatea Chat GPT. Dascălul de 57 de ani este proaspăt absolvent de facultate
Foto Ilustrativ

Un profesor de matematică din Tulcea este acuzat că trișează la tablă cu ajutorul tehnologiei. Dascălul de 57 de ani a absolvit facultatea acum doi ani. Totuși Chat GPT i-a sărit în ajutor. Profesorul face ecuaţii pe telefon, apoi le citeşte răspunsul elevilor fără nicio problemă, „de cunoștință”.

Părinții susțin dacălul că nu stăpânește materia, explicaţiile lui sunt confuze şi generale, iar copiii lor vor merge total nepregătiţi la Evaluarea Naţională. Profesorul a absolvit facultatea în urmă cu doi ani, deşi are 57 de ani, iar la concursul pentru ocuparea postului abia a reuşit să ia notă de promovare, publică Observator.

Profesorul de matematică are 57 de ani şi a ajuns la catedră, la şcoala din satul Turda, în această toamnă, după ce a obţinut media 5,67 la examenul de ocupare a postului.

Reacția autorităților responsabile

Reprezentanţii şcolii susţin că nu au primit nicio reclamaţie până acum. Părinţii ar fi cerut însă măsuri împotriva profesorului „la o şedinţă”.

„Nu ştiu dacă este frumos să facem astfel de acuzaţii. Cred că aceste lucruri se pot discuta şi măsurile se pot lua la nivelul fiecărei unităţi, fără a se face public lucrul acesta”, argumentează directoarea unității școlare, într-o înregistrare cu camera ascunsă.

Cazul a ajuns însă şi la Inspectoratul Şcolar.

„A fost monitorizat, a trimis către inspectorul nostru şcolar planurile de lecţii. Avem şi un mentor, o doamnă director care să-l aibă în atenţie”, a explicat Viorica Pavel, inspector-șef ISJ Tulcea.

„A fost doamna inspector. Chiar in timpul orei de matematică. Şi a asistat. Dar nu ştie nimeni ce rezultat, ce a fost acolo, în luna noiembrie”, explică Tănase Răducan, primar.

Directoarea şcolii refuză să comenteze cazul, iar profesorul nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzaţiilor care i se aduc.

Bărbatul are 57 de ani şi a terminat Facultatea de Matematică şi informatică în 2024, însă este necalificat, pentru că nu a urmat încă modulul psiho-pedagogic. Asemeni lui sunt peste 5.000 de profesori la nivel naţional.

Datele arată că numărul profesorilor suplinitori a crescut cu 80% din 2011 şi până în 2024, subliniază Observator.

Recomandarea video

