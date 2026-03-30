Prima pagină » Actualitate » Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal

Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal

Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal
Fostul premier liberal, Florin Cîțu, a dezvăluit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Guvernul Bolojan spune una și face alta. Acesta arată că numărul de posturi la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1.500, în loc să scadă, așa cum a anunțat cu mare pompă executivul.

Florin Cîțu a postat o imagine în care Ministerul Finanțelor a publicat numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, atât în luna decembrie 2025, cât și în ianuarie 2026. Potrivit fostului premier liberal, în ianuarie 2026, numărul posturilor ocupate în aparatul de stat a crescut de la 1.278.795, la 1.280.305. Asta înseamnă că, în prima lună din an, au apărut aproximativ 1.510 de angajați noi la stat.

„Foarte ciudat. În ianuarie 2026, numărul posturilor ocupate în aparatul de stat a crescut la 1.280.305 persoane, de la 1.278.795 în decembrie 2025. Adică încă 1.510 posturi ocupate în plus”, a scris Florin Cîțu pe Facebook. 

Guvernul Bolojan spune una și face alta

Declarațiile fostului premier vin în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și adminstrative. Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este diminuarea aparatului administrativ. Autoritățile vor elimina mii de posturi și vor limita cheltuielile salariale:

  • 6.102 posturi de consilieri personali vor fi desființate

  • reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului

  • reducerea cu 30% a numărului maxim de angajați din UAT-uri

  • scăderea personalului din poliția locală în funcție de populație

Cu toate acestea, datele publicate de fostul premier, Florin Cîțu, privind numărul de posturi ocupate contrazice complet direcția anunțată de Executiv

