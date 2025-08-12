Unde a fost găsit ceasul de 200.000 de euro furat de la un turist elvețian care vizita MARSILIA

O scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune s-a petrecut în weekend, pe străzile din Marsilia. Un turist elvețian, aflat la volanul mașinii sale, a fost victima unei tâlhării spectaculoase: doi indivizi pe motocicletă i-au smuls de la încheietură un ceas de lux.

Bijuteria este evaluată la 200.000 de euro, potrivit presei locale.

Publicația franceză Le Figaro, citând surse din Poliție, scrie că atacul a fost extrem de rapid. Unul dintre hoți a fost prins la scurt timp după incident, în timp ce complicele său a reușit inițial să dispară.

Centrul de Monitorizare Urbană din Marsilia a jucat un rol decisiv în prinderea celui de-al doilea suspect. Camerele de supraveghere au urmărit traseului motocicliștilor și, în cele din urmă, acțiunea a dus și la localizarea ceasului. Bijuteria a fost găsită sub un autoturism parcat, unde fusese aruncată pentru a ascunde urmele furtului.

Victima a depus plângere, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și conexiunilor celor doi suspecți.

