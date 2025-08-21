Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu

Dan Armeanu, vicepreședintele ASF a explicat într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței Executivului principalele prevederi privind modul de funcționare al fondurilor de pensii private după modificările legislative, răspunzând la temerile legate de retragerea banilor și de siguranța investițiilor.

Întrebat ce se întâmplă cu banii atunci când un beneficiar nu are urmași, Armeanu a precizat că „rămân în fondul de plată și se cumulează.”

„Acei bani rămân în fondul respectiv. Se aplică pentru toți pilonii pe care îi avem în acest moment. Banii vor fi asimilați unui câștig din pensie. Vor fi asimilați, dar ține de codul fiscal, nu are legătură cu legea de plată. Impozitarea ține de o altă instituție,” a menționat acesta.

Referitor la îngrijorările privind posibilitatea ca participanții să își retragă sumele acumulate, oficialul a subliniat că până la aplicarea noii legi rămâne în vigoare sistemul actual.

„În momentul în care se va aplica legea, oamenii nu pot să-și retragă banii decât când îndeplinesc condițiile legale. Până la intrarea în vigoare a legii, se va aplica sistemul actual. Nu există niciun fel de dezechilibru pe partea de plăți. Fondul de pensii are lichidități suficiente să plătească pensiile respective,” a spus Armeanu.

În privința persoanelor care nu își pot retrage imediat banii, Armeanu a precizat:

„Încă de la început, s-a știut foarte clar că aceste plăți se vor plăti integral atât timp cât activul nu este suficient pentru a îndeplini condițiile pentru plăți eșalonate. Aceasta a fost o excepție care s-a perpetuat în timp și a devenit o obișnuință.”

De asemenea, acesta a explicat că pbligațiile de investiții ale fondurilor de plată:

„Toate aceste sume intrate în fondul de plată vor fi investite. Sunt obligațiuni de stat, corporative, cu risc scăzut. Aveți garanția activului de la început. Va fi actualizat cu randamentul investițional.”

Surse foto: Profimedia

