Unde ar putea fi înmormântat Horia Moculescu. Pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai sunt locuri de veci

Surse din administrația bucureșteană au dezvăluit pentru Gândul unde ar putea fi înmormântat marele compozitor Horia Moculescu, decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.

„Cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe locurile care aparțin Uniunii Compozitorilor”, au precizat pentru Gândul surse din administrația Capitalei.

Aceleași surse mai spun că pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai sunt locuri de veci.

Horia Moculescu a murit, miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani,

Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, compozitorul declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.