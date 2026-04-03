Unde este recomandat să depozităm ouăle în exces al Iepurașului. Frigider sau dulap?

Paștele vine cu excese, ca orice sărbătoare, în acest caz și ciocolata. Obiceiul occidental opulent face obligatoriu ca ouăle de ciocolată să fie îngrămădite în roaba Iepurașului. Este o afacere de miliarde. După noaptea de Înviere vă veți trezi cu o rezervă de ouă de ciocolată pentru un an de zile. Se aruncă, sau se păstrează? Experții ne sfătuiesc să nu risipim, dar unde este optim să o depozităm, în frigider sau în dulap?

De aceea, depozitarea oulelor de ciocolată corectă este esențială. Dezbaterea despre dacă ar trebui să păstrezi ciocolata la rece sau ne frământă de zeci de ani. În mare parte, depinde de preferințele personale, explică Express.

Varianta frigider

De fapt, există o metodă de depozitare care va face ca ciocolata să-și piardă textura cremoasă și bogată, făcând-o mai puțin plăcută de mâncat. În mod surprinzător, mulți dintre experți au recomandat evitarea frigiderului cu orice preț.

Barry D’Arcy, bucătar pe iaht privat și fondator al Ocean Earth Chef, a explicat:

„Când depozitezi ouăle de Paște în frigider, ciocolata devine mult mai fermă, ceea ce pentru unii ar putea fi atrăgător; cu toate acestea, înseamnă și că își pierde o parte din textura sa fină. Aroma se diluează și ea, pe măsură ce temperaturile scăzute estompează notele de cacao.” „Ciocolata este concepută să se topească ușor la aproximativ 30-32 de grade Celsius, așa că consumul ei direct din frigider modifică practic întreaga experiență și, inevitabil, o face mai puțin plăcută. Ca orice aliment sau produs, dacă este consumat într-un mod în care nu a fost conceput, rezultatul este adesea dezamăgitor.”

A doua opinie

Deși este adevărat că ciocolata își poate pierde o parte din atractivitate în frigider, acest lucru nu este valabil pentru toate tipurile. Steve Russell, cofondator al mărcii de ciocolată proaspătă Russell & Atwell, spune că ciocolata de calitate superioară se va păstra mai bine în frigider decât cele mai ieftine.

El a spus: „Vedem două tipuri de oameni… «dependenții de textură» cărora le place «aroma iute» a ciocolatei și de obicei o păstrează în frigider și «dependenții de arome», cărora le place ciocolata la temperatura camerei și care își doresc o aromă mai intensă și mai rapidă. Nuanța este că ciocolata de calitate superioară, cu ingrediente mai bune, va oferi de obicei o aromă mai bună din frigider și, prin contrast, unele dintre reducerile recente de cacao, adăugarea de ulei de palmier suplimentar, zahăr suplimentar și alte umpluturi vor face ca ouăle mai ieftine să aibă un gust destul de plasticos și plate la temperatura camerei și mai rău din frigider.”

Mai bine în dulap și întuneric

Evident, există însă și câteva excepții de la reguli. Katherine Pavling, șefa de produs la Virtual College, a declarat:

„Ar trebui să evitați să păstrați ouăle de Paște în frigider, cu excepția cazului în care locuința dumneavoastră este foarte caldă, în jur de 20 de grade sau mai mult, deoarece acest lucru poate afecta gustul și textura ciocolatei. Cel mai bine este să păstrați ouăle de Paște într-un dulap răcoros și uscat, la temperatura camerei, pentru o aromă optimă.” „Motivul este că, atunci când ciocolata trece rapid de la temperatura rece la temperatura camerei, se formează condens la suprafață, ceea ce creează stratul alb, prăfuit, pe care probabil l-ați mai văzut. Deși este încă sigură pentru consum, ciocolata devine mai tare și se topește mai puțin în gură.”

Dacă doriți cu adevărat să le păstrați la frigider, există câteva lucruri care vă pot ajuta să nu-și piardă aroma. Destini Moody, dietetician la Flex Therapist CEU, recomandă sigilarea mai întâi a ouălor într-un recipient etanș pentru a le proteja de umiditate și de absorbția mirosurilor altor alimente din frigider.

