Unde se strâng suporterii români care merg la meciul cu Turcia, de la Istanbul. Precizări importante de la FRF

Federația Română de Fotbal a transmis informații primite de la autoritățile din Turcia care îi vizează pe suporterii români prezenți la meciul de la Istanbul, de joi, 26 martie.

FRF anunță că, potrivit autorităților turce, punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit în Piața Taksim – Parcul Gezi.

Fan Meeting Point în Parcul Gezi

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu orele 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi stegulețe din partea reprezentanților FRF.

„Important de știut: este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal”, transmite FRF.

De acolo, se va merge în corteo către stadion, începând cu 16:45, sub supravegherea polițiștilor, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparține gazdelor, iar orele sunt recomandate de autoritățile locale.

Porțile stadionului se vor deschide la 17:00.

Accesul suporterilor se va face exclusiv pe baza biletului, însoțit de un document de identitate valabil: carte de identitate, pașaport și certificat de naștere (pentru copii).

Atenție la obiectele interzise pe stadion!

Autoritățile locale au stabilit mai multe reguli stricte privind materialele introduse în stadion:

megafoanele de orice fel nu sunt permise;

toate bannerele și steagurile trebuie declarate în avans;

materialele nedeclarate nu vor fi permise în stadion;

bannerele nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;

pentru afișarea bannerelor, fotografiile trebuie trimise în prealabil pentru aprobarea poliției.

Autoritățile turce și serviciile de securitate ale stadionului interzic introducerea mai multor categorii de obiecte. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Printre obiectele interzise se numără monede, brichete și baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune, rucsacuri sau ghiozdane (nu există spații de depozitare în apropierea stadionului).

De asemenea, sunt interzise:

Arme și obiecte periculoase – arme de foc, cuțite, bricege sau obiecte contondente.

Materiale inflamabile sau explozive – torțe, fumigene, petarde, artificii, substanțe inflamabile sau explozive.

Mâncare și băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool.

Excepții: motive medicale sau hrană pentru bebeluși (în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul).

Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate.

Unele arene permit sticle reutilizabile goale, de maximum 1 litru.

Obiecte voluminoase – genți mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat.

Sunt interzise și bicicletele, rolele, skateboardurile sau trotinetele, precum și:

Dispozitivele de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă).

Materialele politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii.

Echipamentele profesionale – camere foto sau video profesionale și echipamente de transmisie.

Telefoanele mobile și dispozitivele mici sunt permise, dar laserele sunt complet interzise, la fel ca animalele, cu excepția câinilor de asistență (cu documente).

Turcia – România, meciul din semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din această vară, se dispută pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul clubului Beșiktaș.

