Cum e împărțit lotul României pentru meciurile care ne pot duce la Mondiale

Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru acţiunea din barajul pentru Cupa Mondială.

Indisponibilitatea lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova).

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea românilor de pretutindeni pentru că sunt reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României, arată frf.ro.

Turcia – România e joi, de la ora 19:00, în direct la Prima TV. Tricolorii vor juca finala, dacă trec de turci, cu Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, ora 21:45.

Lotul României pe regiuni

Muntenia: Fl. Tănase (Dâmboviţa), Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu

Oltenia: Bancu (Olt), Screciu (Olt), Baiaram (Dolj), L. Popescu (Dolj)

Ardeal: Stanciu (Alba), Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)

Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir (Timiş), Miculescu (Timiş)

Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)

Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman (Maramureş)

Moldova: Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

„Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani” scrie pe siteul frf.ro.

„Cel mai important este să avem încredere. Dar o încredere care să vină din interiorul nostru, adică să credem cu adevărat că ne putem califica şi sunt sigur că toată lumea o să vadă o România care se va bate până în ultimul minut, pentru că doar aşa vom reuşi să mergem la Mondial. Asta e cel mai impoirtant, încrederea şi credinţa că putrem reuşi – Răzvan Marin

Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

