Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru acţiunea din barajul pentru Cupa Mondială.

Indisponibilitatea lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova).

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea românilor de pretutindeni pentru că sunt reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României, arată frf.ro.

Turcia – România e joi, de la ora 19:00, în direct la Prima TV. Tricolorii vor juca finala, dacă trec de turci, cu Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, ora 21:45.

Cum e împărțit lotul României pentru meciurile care ne pot duce la Mondiale

Lotul României pe regiuni

Muntenia: Fl. Tănase (Dâmboviţa), Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu

Oltenia: Bancu (Olt), Screciu (Olt), Baiaram (Dolj), L. Popescu (Dolj)

Ardeal: Stanciu (Alba), Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)

Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir (Timiş), Miculescu (Timiş)

Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)

Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman (Maramureş)

Moldova: Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

„Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani” scrie pe siteul frf.ro.

„Cel mai important este să avem încredere. Dar o încredere care să vină din interiorul nostru, adică să credem cu adevărat că ne putem califica şi sunt sigur că toată lumea o să vadă o România care se va bate până în ultimul minut, pentru că doar aşa vom reuşi să mergem la Mondial. Asta e cel mai impoirtant, încrederea şi credinţa că putrem reuşi – Răzvan Marin