Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, a revenit în lotul tricolor după o absență de aproape șase luni, după ce a fost accidentat.

Mijlocașul de 32 de ani a vorbit despre cea ce înseamnă meciul cu turcii. România va întâlni Turcia joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Dacă vor câștiga, tricolorii vor juca finala cu Slovacia sau Kosovo, la 31 martie, de la ora 21:45.

„Toată lumea se gândește la meciul cu Turcia. Nu contează dacă marchez sau nu, sau cine va începe meciul. Cred că mai important pentru noi și pentru țara noastră este să ne calificăm la Mondial indiferent cum. Toți știm că Mondialul este maximum pentru orice jucător. Ne dorim să ajungem să jucăm acolo.

Au trecut foarte, foarte mulți ani de când România nu a fost acolo. Așa că ne dorim să mergem la Cupa Mondială și să facem o țară întreagă fericită. Vom lăsa totul pe teren pentru a reuși acest lucru.

Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal indiferent cât de bine ai juca, atunci vreau să ieșim de pe teren fără regrete și să fim mulțumiți de faptul că am făcut tot ce a depins de noi ca să câștigăm”, a spus Nicolae Stanciu, la FRF TV.

„Mă bucur să fiu din nou aici, că sunt sănătos și pot să joc. A fost destul de greu la ultimele meciuri, pentru că în cariera mea am fost la națională mai tot timpul. Atmosfera este la fel ca ultima oară când am fost la lot, este bună dispoziție, toți jucătorii sunt fericiți să fie aici și să joace pentru echipa națională. În același timp, toți sunt concentrați pentru că ne așteaptă un meci important și suntem conștienți de acest lucru.

Suntem pregătiți, avem timp să îi analizăm pe adversari și să pregătim meciul. Selecționerul ne va spune ce trebuie să facem, ne va da toate detaliile despre ei. Pe majoritatea îi cunoaștem pentru că ne place să ne uităm la fotbal. Suntem 26 de jucători și oricare ar intra pe teren ar putea să facă față unui astfel de meci. Pentru noi este prima dată când suntem la un baraj de Cupă Mondială și îl vom trata ca atare. Nu ne vom gândi pe cine vom întâlni în următorul meci, ci ne axăm doar pe partida cu Turcia”, a declarat Stanciu.