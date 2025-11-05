Prima pagină » Actualitate » Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”

05 nov. 2025, 17:28, Actualitate
România este ținta ironiilor vecinilor. Au început ungurii, au continuat  bulgarii, iar acum și moldovenii ironizează România. Alexandru Munteanu, premierul Moldovei, recunoaște cu o sinceritate debordantă că „situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”

După o perioadă electorală care a durat un an și jumătate și a culminat cu anularea alegerilor prezidențiale, România s-a trezit într-un impas financiar de proporții.

Ilie Bolojan a devenit premier al României – în iunie 2025 – și a adus în scenariu „pachetele austerității”, numai că datoria publică este în creștere, deficitul bugetar este cel mai mare din UE, iar impasul financiar persistă.

Ungurii, bulgarii și moldovenii au luat la țintă România. Țara noastră, exemplu de „așa nu”

După ce presa din Ungaria ne-a luat peste picior pentru ne pregătim să devenim un „gigant militar” pe continent, deși americanii „dictează totul”, a venit apoi rândul vecinilor de peste Dunăre. GÂNDUL a scris despre „dezlănțuirea” bulgarilor la adresa țării noastre.

Reamintim faptul că Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro în data de 1 ianuarie 2026, iar mass-media din țara vecină transmite că trebuie evitat scenariul „România”, acolo unde datoria publică explodează, iar o criză financiară profundă bate la ușă.

Vecinii bulgari sugerează că scenariul „România” este de evitat

  • „Independența începe cu șuruburi importate”, au atras atenția jurnaliștii maghiari, după ce directorul fabricii Carfil din Brașov a spus că România vrea o dronă românească.
  • Presa din Ungaria a conchis că mult trâmbițata autonomie românească nu ar însemna, de fapt, decât „antrenamente cu instructori americani și componente occidentale.”
  • România lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan pedealează, în continuare, pe „măsurile de austeritate”, dar se pregătește și de alegeri pentru Primăria Capitalei, cu toate chetuielile aferente.
  • În acest timp, Bulgaria ne ia la țintă, ne dă exemplu negativ și ne transformă în „așa nu”.
    Bulgarii și-au fixat deja două mari priorități, la nivelul finanțelor, respectiv tranziția de la leva – moneda autohtonă – la euro, în noaptea dintre 2025 și 2026, dar și bugetul țării pentru anul viitor.

Primul loc din coadă. România, „campioana” europeană la deficit bugetar

Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Bulgaria, deficitul bugetar al României conduse de Nicușor Dan și Ilie Bolojan pare a fi scăpat complet de sub control și rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană.

Informațiile furnizate de Eurostat pun România pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare. România rămâne campioana Europei, pentru că a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE, 9,3% din PIB, arată datele publicate recent de Eurostat.

După România vin Polonia, Franța și Slovacia, în timp ce media Uniunii Europene se situează la 3,1%.
Bulgaria, de exemplu, a încheiat anul 2024 cu un deficit de 3% din PIB, iar Ungaria cu un deficit de aproape 5%.

Dacă vorbim despre datoria publică, România se menținea la finalul anului trecut la 54,8% din PIB. Acum, România are o datorie publică de 1.040 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproape 60% din PIB, cifră îngrijorătoare semnalată și de economistul bulgar Ivankov în analiza sa.

La polul opus sunt Estonia și Bulgaria, țări care au reușit să țină datoriile în frâu și nu au depășit pragul Uniunii Eurpene – respectiv 30% din PIB.

În concluzie, economia României a ajuns să fie dată drept exemplu negativ, dar nu de către economii robuuste, cum ar fi Germania sau Franța, ci tocmai de vecinii unguri, bulgari și, acum, de frații moldoveni.

