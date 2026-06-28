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Uniunea Europeană acordă un ajutor de urgență de 5 milioane de euro pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare

Uniunea Europeană acordă un ajutor de urgență de 5 milioane de euro pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare
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Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui sprijin de urgență în valoare de 5 milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurele puternice produse în Venezuela. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a transmis un mesaj de solidaritate și a prezentat măsurile activate de UE pentru sprijinirea operațiunilor de intervenție.

„Europa este alături de Venezuela”

După o discuție telefonică purtată cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, Kaja Kallas a anunțat că Uniunea Europeană a mobilizat fonduri și resurse pentru a veni în sprijinul populației afectate.

„Am avut o convorbire telefonică cu Delcy Rodriguez în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela. Am exprimat solidaritatea deplină a UE cu poporul venezuelean și cele mai sincere condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut cei dragi. UE a mobilizat deja 5 milioane de euro în asistență de urgență pentru comunitățile afectate. Am activat Mecanismul european de protecție civilă, mai multe state membre desfășurând rapid echipe de căutare și salvare, pompieri și personal medical. Sistemul de sateliți Copernicus al UE sprijină echipele de intervenție în situații de urgență, ajutând la cartografierea pagubelor și la direcționarea asistenței acolo unde este cea mai mare nevoie. Europa este alături de Venezuela în această momente dificile”, a transmis Kaja Kallas într-un mesaj publicat pe platforma X.

Peste 1.400 de morți și zeci de mii de persoane dispărute

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea a numeroase clădiri.

25 June 2026, Venezuela. Photo: Stringer/dpa

Potrivit celui mai recent bilanț, publicat duminică, 1.430 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50.000 sunt date dispărute.

Mai multe state au trimis sau au promis ajutor pentru autoritățile venezuelene, inclusiv echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi, generatoare și alimente.

Printre țările implicate în operațiunile de intervenție se numără El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia și India.

De asemenea, Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor în valoare de 150 de milioane de dolari și au trimis în Venezuela echipe specializate formate din pompieri, medici, ingineri și câini de căutare.

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