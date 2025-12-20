Prima pagină » Actualitate » Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF

Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF

20 dec. 2025, 12:03, Actualitate
Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 - UNICEF

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) avertizează că unul din zece copii din întreaga lume va avea nevoie de asistență în anul următor, Sudanul și Gaza înregistrând cele mai grave situații de urgență în rândul copiilor. UNICEF a precizat că acest număr este echivalent cu populația totală a Spaniei, Germaniei și Regatului Unit la un loc.

„Acești copii trăiesc iadul pe pământ”

Aceste locuri – Sudan și Gaza – „au nevoie de mai multe fonduri anul viitor”, a avertizat organizația, afirmând că acești copii „trăiesc iadul pe pământ”.

„Peste 200 de milioane de copii suferă din cauza violenței, foametei, crizelor climatice și a prăbușirii serviciilor esențiale. Nu au ce mânca, nu au putut merge la școală de luni de zile, sunt forțați să-și părăsească locuințele doar cu hainele de pe ei sau sunt uciși, mutilați, violați și exploatați”, a avertizat José María Vera, director executiv al UNICEF Spania.

În acest sens, el a avertizat că reducerile de finanțare „obligă organizațiile internaționale de ajutor umanitar, precum UNICEF, să ia decizii imposibile, cum ar fi concentrarea ajutorului asupra copiilor din anumite părți ale lumii în detrimentul altora sau reducerea frecvenței cu care aceștia primesc provizii și servicii”.

În 2025 UNICEF a primit doar 28% din finanțarea necesară

„Programele de nutriție ale UNICEF au primit doar 28% din finanțarea necesară pentru 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a trebuit să ne limităm intervențiile la 20 de țări prioritare. Și ce reprezintă asta în practică? Înseamnă că am reușit «doar» să ajutăm 27 de milioane de copii și femei, în loc de ținta noastră de 42 de milioane. Cincisprezece milioane de oameni au fost lăsați în urmă, la mila foametei extreme și a creșterii economice încetinite”, se arată în text.

Pe de altă parte, el a subliniat că lucrătorii umanitari se simt adesea „ca niște judecători în viața multor copii”.

„Nu putem ajuta pe toată lumea și devine din ce în ce mai dificil să ajungem la cei pe care intenționăm să-i ajungem. Transferul de fonduri care are loc în unele țări, de la bugetele de cooperare pentru dezvoltare la bugetele de securitate și apărare, nu este nici rezonabil, nici corect”, a denunțat el.

UNICEF a făcut apel la ajutor „vital” pentru 73 de milioane de copii din 133 de țări și teritorii care se află în situații vulnerabile. „Acestea sunt situațiile de urgență care au cea mai mare nevoie de finanțare”, a declarat organizația.

Sudan – cea mai mare criză umanitară din lume

„Sudanul se confruntă cu cea mai mare și mai trecută cu vederea criză umanitară. Peste jumătate din populație, un total de 30,4 milioane de oameni, inclusiv 15 milioane de copii, nu pot supraviețui fără ajutor. Recenta escaladare a violenței în Darfur și Kordofan a ridicat numărul persoanelor strămutate în interiorul țării la aproximativ 10 milioane și a împins nenumărate comunități din ambele regiuni în pragul foametei”, a declarat organizația.

În august, reprezentantul UNICEF în Sudan a indicat că mii de oameni sunt expuși riscului de foamete în capitala asediată Darfur de Nord, în vestul Sudanului, „și mulți copii sunt reduși la piele și oase” în Khartoum.

În capitala Sudanului, „malnutriția face ravagii și mulți copii sunt redusi la piele și oase”, a declarat Sheldon Yett. În această țară, potrivit ONU, aproximativ 25 de milioane de oameni suferă de insecuritate alimentară extremă, iar țara se confruntă în prezent cu „cea mai gravă criză umanitară” din lume.

Situația din Gaza nu s-a îmbunătățit prea mult, în ciuda armistițiului încheiat după doi ani de conflict.

Conform raportului, ploile abundente și inundațiile, împreună cu scăderea temperaturilor, provoacă cazuri de hipotermie și decese, în timp ce milioane de copii „continuă să aștepte vaccinările sau să se întoarcă la școală”.

Studiul „Malnutriția infantilă 2025”, realizat de ONG-ul spaniol Acțiunea împotriva foametei (Acción Contra el Hambre), bazat pe date UNICEF și publicat în noiembrie, a identificat patru zone critice de îngrijorare în Africa și Orientul Mijlociu.

În Sudan, 3,66 milioane de copii suferă de malnutriție acută, iar în Fâșia Gaza, aproximativ 60.000 de copii au fost afectați în ultimul an.

Cele mai noi