O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri

În Benin, o grupare înarmată a intrat în direct la televiziunea publică și a anunțat preluarea puterii și destituirea președintelui Patrice Talon. Cu toate acestea, mai târziu, au început să apară rapoarte conform cărora puciul a eșuat. Garda prezidențială a reușit să respingă atacul asupra reședinței președintelui, arată BBC.

Benin este un stat mic din Africa de Vest, pe coasta Oceanului Atlantic, cu o populație de aproximativ 13 milioane de locuitori. Înainte de 1960, Benin a fost o colonie franceză. Din 2016, țara este condusă de aceeași persoană — Patrice Talon.

Un grup restrâns de soldați, care s-a autointitulat „Comitetul Militar pentru Refondare”, a apărut la televiziunea de stat duminică dimineață și a anunțat preluarea puterii, dizolvarea guvernului și suspendarea instituțiilor statului. Ministrul de Interne, Alassane Seidou, a declarat ulterior că tentativa de revoltă a fost înăbușită de armata oficială a statului, care a rămas fidelă președintelui.

Această tentativă de puci a survenit într-un context de instabilitate crescută în Africa de Vest, unde au avut loc mai multe lovituri de stat militare începând din 2020 – Mali, Ciad, Guineea, Sudan, Burkina Faso sau Niger.

Națiunea este unul dintre cei mai mari producători de bumbac de pe continent, dar se numără printre cele mai sărace țări din lume. În trecut, se considera că Beninul, fostă colonie franceză, a fost una dintre cele mai stabile democrații din Africa.

