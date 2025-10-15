Prima pagină » Știri externe » ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial

Andrei Văcaru
15 oct. 2025, 16:25
Aproape 14 milioane de oameni din Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud și Sudan riscă să sufere de foamete severă din cauza reducerilor ajutorului umanitar global, a avertizat miercuri Programul Alimentar Mondial (PAM) al Națiunilor Unite.

Cel mai mare donator al PAM, SUA, și-a redus ajutorul extern sub președintele Donald Trump, iar alte națiuni au făcut sau au anunțat, de asemenea, reduceri ale asistenței umanitare, scrie Reuters.

Agenția ONU precizează că șase dintre operațiunile sale, din Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud și Sudan, „se confruntă la ora actuală cu perturbări majore, care nu vor face decât să se înrăutățească”. Agenția atenționează că finanțarea sa „nu a fost niciodată atât de dificilă”, anticipând „o scădere cu 40%” a acesteia în 2025, „ceea ce se va traduce într-un buget previzional de 6,4 miliarde de dolari, comparativ cu 10 miliarde în 2024”.

„Sistemul umanitar este pus la grea încercare, pentru că partenerii se retrag din zonele aflate în prima linie, creând un vid”, precizează agenția cu sediul la Roma, într-un nou raport.

Agenția ONU, afectată de reducerile bugetare

Acest raport nu menționează nominal nicio țară, însă semnalează un studiu publicat în revista medicală The Lancet, potrivit căruia 14 milioane de decese suplimentare, legate de boli, de carențe nutriționale și afecțiuni maternale și perinatale, ar putea surveni în lume până în 2030 doar din cauza tăierilor bugetare din ajutorul american. După revenirea președintelui american Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a anunțat tăieri masive în ajutorul său pentru străinătate, dând o lovitură dură operațiunilor umanitare din întreaga lume.

„Acoperirea programelor a fost considerabil redusă și rațiile diminuate. Ajutorul vital pentru gospodăriile în situație de catastrofă alimentară (faza 5, potrivit Cadrului integrat de clasificare a securității alimentare) este amenințat, în timp ce pregătirea pentru șocuri viitoare s-a redus considerabil”, avertizează PAM.

În întreaga lume, „PAM estimează că deficitele de finanțare ar putea împinge între 10,5 și 13,7 milioane dintre persoanele aflate astăzi în situație de criză acută de insecuritate alimentară (faza 3 potrivit Cardului de clasificare) spre o situație de urgență umanitară (faza 4)”, precizează agenția.

