Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză

18 ian. 2026, 17:44, Actualitate
Un bărbat și-a pierdut tot părul din cauza unei reacții la cerneala de tatuaj, o afecțiune foarte rară care nu a mai fost raportată până acum, potrivit unui studiu, prezentat în presa finlandeză.

Tatuajele au fost o parte integrantă a culturii umane timp de secole. Au servit ca simbol al identității, expresiei și artei. Cu toate acestea, pe lângă popularitatea lor, tatuajele sunt asociate cu diverse riscuri, de la iritații ușoare ale pielii până la reacții alergice mai grave.

The Independent relatează despre un caz în care un bărbat polonez a suferit de căderea părului și lipsă de transpirație după ce și-a făcut un tatuaj.

Un raport de cercetare asupra cazului a fost publicat în revista Clinics and Practice . Fotografii cu tatuajul și starea bărbatului pot fi văzute în raport.

Aceasta este o situație rară și neraportată anterior în care cerneala roșie de tatuaj a cauzat complicații grave la un bărbat alb în vârstă de 36 de ani.

Bărbatul și-a făcut un tatuaj cu o floare roșie pe antebrațul drept în 2020. Aproximativ patru luni mai târziu, a început să sufere de mâncărimi severe și descuamare a pielii. În plus, la locul tatuajului, a apărut o erupție cutanată neuniformă.

Curând, peste 90% din pielea bărbatului s-a inflamat. În plus, părul de pe scalp și de pe corp a dispărut complet.

Bărbatul a încetat complet să mai transpire. Din cauza unei afecțiuni numite anhidroză, nu mai putea face mișcare în siguranță, nu mai putea lucra în condiții de căldură și nici măcar nu mai putea suporta să stea în spații calde.

Terapia cu steroizi și chirurgia

Testele efectuate pe piele au confirmat un răspuns imunitar sporit, probabil declanșat de ingredientele din cerneala roșie pentru tatuaj.

După luni de tratament ineficient cu steroizi, medicii au decis să îndepărteze chirurgical părțile inflamate ale tatuajului.

Totuși, acest lucru nu a îmbunătățit prea mult starea pacientului, iar acesta a dezvoltat vitiligo. Vitiligo este o boală autoimună a pielii în care celulele care produc pigmentul maro de melanină se pierd, provocând pete deschise la culoare pe piele.

Doar îndepărtarea completă a cernelii de tatuaj și utilizarea de medicamente imunosupresoare și imunomodulatoare au ajutat la restabilirea creșterii părului și la stoparea progresiei vitiligo-ului. Cu toate acestea, aceste măsuri nu au afectat lipsa transpirației.

12% din europeni au un tatuaj

Nu există informații precise privind prevalența tatuajelor în Finlanda, dar se estimează că cel puțin 12% dintre europeni au un tatuaj. Probabilitatea de a avea un tatuaj este de două ori mai mare în grupa de vârstă 18-35 de ani.

Dermatologul și medic consultant Nicolas Kluger de la Spitalul de Piele și Alergii Hus a declarat pentru Iltalehti în 2020 că tatuajele pot crește riscul de efecte secundare, în special la persoanele cu boli cronice de piele.

De exemplu, pielea persoanelor cu atopie are adesea mai mulți stafilococi decât în ​​mod normal, ceea ce predispune zona tatuată la inflamații.

– Tratamentul cu cortizon utilizat pentru bolile de piele poate reduce imunitatea și te poate expune la posibile infecții, a spus Kluger.

Kluger a remarcat, de asemenea, că este posibil ca o afecțiune a pielii, cum ar fi psoriazisul, vitiligo sau lichenul plan, să se răspândească în zona tatuată.

Conform Bibliotecii Finlandeze de Sănătate , până la o treime dintre oameni resimt mâncărimi sau umflături ale pielii după ce își fac un tatuaj, care pot dura săptămâni sau luni. De asemenea, efectele secundare pot să nu apară decât mult timp mai târziu.

Dintre coloranți, roșul, rozul și violetul cauzează de obicei cele mai multe simptome. Un studiu recent a identificat, de asemenea, roșul ca fiind deosebit de problematic.

În Finlanda, siguranța cernelurilor și a serviciilor de tatuaje este monitorizată de Tukes . UE a restricționat utilizarea a mii de substanțe periculoase în cernelurile pentru tatuaje și pigmenti permanenți din ianuarie 2022.

De exemplu, înainte de reglementările din 2022, cerneala roșie putea conține compuși toxici precum mercur, cadmiu și arsenic, se arată în articolul din The Independent.

Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele

