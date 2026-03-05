Prima pagină » Actualitate » Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals

05 mart. 2026, 16:38, Actualitate
Mai nou, hackerii utilizează un site Google fals pentru a fura acreditări și alte date personale ale dispozitivelor. Pot chiar să vadă conținutul din clipboard și locația dispozitivului în timp real. O nouă campanie de phishing poate fura datele personale și banii oamenilor. Practic, este folosită o aplicație web progresivă (PWA) pentru a putea fura acreditări, coduri de verificare în doi pași, cât și alte date sensibile ale dispozitivelor. Acest tip de atac combină ingineria socială cu unele funcții legitime ale browserului, pentru a putea convinge oamenii că efectuează, de fapt, o verificare oficială de securitate, publică Click!

Iar pentru a reuși să convingă oamenii de acest lucru, hackerii utilizează un domeniu fraudulos care imită, practic, o pagină de protecție a contului Google. În realitate, oamenii care efectuează această verificare falsă rămân fără datele personale și chiar și fără bani.

Acest site web fals afișează un proces de configurare în patru pași care încurajează victima să ofere permisiuni avansate și să instaleze o aplicație web malițioasă. Astfel de aplicații web progresive pot fi instalate din browser și apoi rulate ca și cum ar fi programe independente, în propria fereastră. Iar pentru a părea și mai legitime, nu au nevoie nici de controalele obișnuite ale browserului.

În realitate, această aplicație reușește să extragă contacte, date de locație în timp real și chiar și conținutul din clipboard. În plus, aplicația rău intenționată poate și să detecteze alte dispozitive active din rețeaua locală.

Riscuri severe

Un obiectiv principal al hackerilor este să depisteze codurile OTP trimise prin SMS în orice browser compatibil. Aplicația cere permisiunea de a trimite și notificări, pentru a afișa alerte false care induc victima în eroare. Apoi, aceasta va deschide PWA-ul din nou, lucru ce permite efectuarea unor sarcini suplimentare și poate fura și mai multe informații personale.

Campania de phishing distribuie și un fișier APK pentru Android, pe care îl prezintă drept o „actualizare critică de securitate” verificată, presupus, de Google. Fișierul cere 33 de permisiuni cu risc ridicat, iar hackerii vor avea și mai mult acces la dispozitivele victimei.

VIDEO EXCLUSIV Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
16:49
Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
16:31
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
EXCLUSIV Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
16:22
Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
GUVERN Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
16:16
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
FLASH NEWS Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
16:11
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
REACȚIE Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”
15:47
Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”

